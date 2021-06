欧州刑事警察機構が2021年6月8日に、FBIが中心となって開発・運営した偽の暗号化通信ネットワーク「Anom」により、犯罪容疑者800人が逮捕されたと発表しました。

Operation Trojan Shield - FBI

https://www.fbi.gov/news/stories/fbi-global-partners-announce-results-of-operation-trojan-shield-060821

800 criminals arrested in biggest ever law enforcement operation against encrypted communication | Europol

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/800-criminals-arrested-in-biggest-ever-law-enforcement-operation-against-encrypted-communication

Trojan Shield: How the FBI Secretly Ran a Phone Network for Criminals - VICE

https://www.vice.com/amp/en/article/akgkwj/operation-trojan-shield-anom-fbi-secret-phone-network

The FBI secretly launched an encrypted messaging system for criminals - The Verge

https://www.theverge.com/2021/6/8/22524307/anom-encrypted-messaging-fbi-europol-afp-sting-operation-trojan-shield-greenlight

今回、極めて大規模かつ国際的な一斉摘発に用いられた暗号化通信サービスの「Anom」は、FBIらが1年かけて実施したおとり捜査のために秘密裏に運営していたもの。「Anom」を構成する合計1万2000台の専用携帯電話の通信記録と、そのネットワークでやりとりされた2700万件のメッセージを手がかりに、欧州やアメリカ、オセアニアなど全17カ国の捜査機関が大規模な合同摘発作戦「Operation Greenlight/Trojan Shield」に踏み切りました。

この摘発作戦で行われた700件以上の家宅捜査により、800人が逮捕され、コカイン8トン、大麻と大麻樹脂22トン、アンフェタミンなどの合成麻薬2トン、合成麻薬の前駆物質6トン、高級自動車55台、銃器250丁、合計4800万ドル(約52億5330万円)相当の現金および暗号資産が押収されました。

テクノロジー関連メディアのMotherboardが入手した(PDFファイル)文書によると、Anomは麻薬犯罪組織などが使用していた暗号化デバイスのネットワークサービス「Phantom Secure」を前身としているとのこと。2018年にFBIがPhantom Secureを押収した際、それまでPhantom Secureを開発していた匿名の機密人材(confidential human source:CHS)が、Phantom Secureの次世代の暗号化デバイス・Anomを開発中だとFBIに明かしました。

減刑を条件にAnomの提供を受けたFBIとオーストラリア連邦警察は、Anom用の携帯電話を開発して秘密裏にブラックマーケットに流通させました。このAnom用携帯電話は、通常の機能がすべて取り除かれており、電卓アプリに偽装した暗号化メッセージと写真の送信機能だけが搭載されたものだったとのこと。Phantom Secureの代替手段を探していた各国の犯罪組織はこぞってAnomを使いましたが、Anomの暗号化通信には捜査当局がその内容を解読するための「マスターキー」が仕込まれており、これによりデバイスと所有者の紐づけが可能になっていたほか、やりとりしたメッセージや写真も捜査機関に筒抜けになっていました。

Anomを使う犯罪組織は、当初オーストラリアに集中していましたが、口コミを通じてドイツ、オランダ、スペイン、セルビアなどに浸透し、最終的には世界90カ国で活動する300の犯罪組織に使われるようになりました。特に、Phantom Secureと同じく犯罪に用いられていた暗号化メッセージサービスの「Sky Global」が、2021年初頭に法執行機関の手により閉鎖されていたことで、Anomの利用は急拡大したとのことです。

FBIサンディエゴの特別捜査官補佐であるジェイミー・アーノルド氏は発表声明の中で、「法執行機関の目を逃れるために暗号化通信を使っている犯罪組織は、もはや枕​を高くして眠ることはできないはずです。私たちは、世界中の犯罪者が『自分たちのプラットフォームは実はFBIや他の法執行機関が運営しているものかもしれない』という恐怖に駆られることを願っています」とコメントしました。また、欧州警察機構のジャン・フィリップ・ルクーフ副事務局長は「今回の作戦は、アメリカ・スウェーデン・オランダ・オーストラリア・ニュージーランドおよびその他のタスクフォースの面々による異例の快挙です。我々がこのような活動を支援し、複数の捜査機関の強みを際立たせることでその連携を強化できたことに大変満足しています」と述べました。