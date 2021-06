今月25日より、東京・六本木ヒルズの森タワー52階・東京シティビューで開催予定の『DC展 スーパーヒーローの誕生 THE ART OF DC THE DAWN OF SUPER HEROES』(〜9月5日まで)。きょうは、展覧会開催を記念して発売されるグッズや、会場に隣接したレストラン「THE SUN & THE MOON」で楽しめるDCコラボレーションメニューの新情報が解禁された。

【画像】浴衣やスカジャンもある 記念グッズ&コラボメニュー

本展では、コミックやドラマ・映画・アニメなどで人気の「DC」作品について、貴重な初期のコミックや設定資料、映画の衣装や小道具など約400点以上を展示。「スーパーヒーロー」と「スーパーヴィラン」をはじめとした魅力的なDCのキャラクターたちと、その舞台となる物語を作り続けるDCの歴史を紹介する。

今回、会場内のショップで販売される展覧会記念グッズには、人気ブランドとのコラボレーションによる浴衣&帯、キャップ、Tシャツ、トートバッグなど、DCをモチーフにデザインした、おしゃれなアイテムが続々登場。迫力ある柄が人目を引くこと必至のスカジャン(2万2000円※税込)は、DC展東京会場先行販売となる。このDC展でしか手に入らない、ヒーロー・ヴィランの魅力がたっぷりつまったオリジナル図録(A4変形、264頁、2970円※税込)も発売。

レストラン「THE SUN & THE MOON」には、DCキャラクターをイメージしたコラボレーションメニューが登場。“月の森”をイメージした不思議な空間の中でDC展の余韻に浸りながら、特別なメニューが楽しめる(展開期間は7月10日〜9月5日、計58日間予定)。ハーレイ・クインとジョーカーをイメージした色鮮やかなアフタヌーンティー(5000円※税込)や、高級食材を取り入れた本格的なコースのバットマン ディナー(1万2000円※税込※限定1日5組10食※要予約)、スーパーマン、バットマン、ジョーカー、ハーレイ・クインをそれぞれイメージしたノンアルコールドリンク(各1400円※税込※1日限定各25杯)には、キャラクターのコースターが付いてくる。