ÅìµþÅÔ¿´¤Çº£Ç¯½é¤Î¿¿²ÆÆü
¤¤ç¤¦8Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬30¡î°Ê¾å¤È¡¢º£Ç¯½é¤Î¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Çº£Ç¯½é¤Î¿¿²ÆÆü
¤¤ç¤¦8Æü¤Ï¡¢ËÜ½£ÉÕ¶á¤ÏÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÆüº¹¤·¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤À¤³¤È¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬¥°¥ó¥°¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï¡¢11»þ15Ê¬¤ËºÇ¹âµ¤²¹¤¬30¡î°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯½é¤Î¿¿²ÆÆü(ºÇ¹âµ¤²¹30¡î°Ê¾å)¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ºòÇ¯¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç½é¤Î¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢6·î9Æü¤Ç¡¢ºÇ¹âµ¤²¹31.0¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀè¤Î½ë¤µ¤Ï?
¤³¤Î½ë¤µ¤Ï¡¢¤¢¤¹¤âÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï¤¢¤¹¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï30¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢½ë¤µÂÐºö¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·¤·¤¤À¸³èÍÍ¼°¤Ë¤ª¤±¤ë¡¡Ç®Ãæ¾ÉÍ½Êó¹ÔÆ°¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂçËÉ»ß¤ò¿´¤¬¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤À¸³èÍÍ¼°¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬5¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Å¬µ¹¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ï¤º¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²°³°¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤È¡¢2¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å(½½Ê¬¤Êµ÷Î¥)Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ï¤º¤·¤Æ¡¢µÙ·Æ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷ÂÐºö¤Ï¡¢Ëº¤ì¤º¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢¥Þ¥¹¥¯¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢·ã¤·¤¤±¿Æ°¤ÏÈò¤±¡¢µ¤²¹¤ä¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¤»þ¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÇ®Ãæ¾É¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤òÁª¤Ó¡¢Æü»±¤äË¹»Ò¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾¯¤·¤Ç¤âÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤äÆü±¢¤Ø°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£¹¢¤¬³é¤¯Á°¤Ë¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´À¤òÂçÎÌ¤Ë¤«¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¿åÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±öÊ¬Êäµë¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¥¨¥¢¥³¥ó»ÈÍÑÃæ¤â¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê´¹µ¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´¹µ¤¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Áë¤È¥É¥¢¤Ê¤É2¤«½ê¤ò³«Êü¤·¤¿¤ê¡¢ÀðÉ÷µ¡¤ä´¹µ¤Àð¤òÊ»ÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£´¹µ¤¤ò¤·¤¿¤é¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î²¹ÅÙ¤Ï¡¢¤³¤Þ¤á¤ËºÆÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Æüº¢¤«¤é½ë¤µ¤ËÈ÷¤¨¤¿ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤È¡¢·ò¹¯´ÉÍý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤ä¤ä½ë¤¤´Ä¶¡×¤Ç¡Ö¤ä¤ä¤¤Ä¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë±¿Æ°¤ò¡¢ËèÆü30Ê¬ÄøÅÙ¹Ô¤¤¡¢ÂÎ²¹Â¬Äê¤ä·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò½¬´·¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤·¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¼«Âð¤ÇÀÅÍÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÇ®Ãæ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬µ¤¤òÇÛ¤ë¤Ê¤É¡¢½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£