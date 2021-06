ハロプロ研修生による定期公演『Hello! Project 研修生発表会 2021 6月 〜Rainbow〜』が、6日、東京・Zepp Tokyoで開催された。

【写真】「実力診断テスト」でベストパフォーマンス賞を受賞した豫風瑠乃

先週5月29日に、配信形式で「春の公開実力診断テスト」を終えたばかりのハロプロ研修生。今年は緊急事態宣言の影響によるスケジュール変更から、研修生史上最もタイトな準備期間での定期公演。当日は会場に新型コロナウイルス感染防止対策がしっかりととられ、有観客でのもと全19曲が披露された。

ライブの幕開けは、直前まで振っていた小雨を吹き飛ばすような爽やかさを全員が放っていた「きみの登場」。続く「アニマルランド」では元気いっぱいに駆ける姿から変調後のスローなサビまで堂々とパフォーマンス。「超 HAPPY SONG」は、先日の公開実力診断テストを観た後だと見え方が変わってくる一曲だ。バトンを繋ぐようにソロ歌割りパートが次々と各メンバーに与えられ、それぞれが短い歌割りに個性を詰め込んだ。

緊張も見え隠れしていたが、ここでハロプロ研修生ユニットの4人が得意曲「ミステイク」で巧みなチームワークを見せ、ステージを引き締めた。

中盤では、シャッフル構成で 5 人ずつが楽曲を披露するブロックも。「今夜だけ浮かれたかった」では中山夏月姫、小野田華凜、西崎美空、植村葉純、有澤一華が大人っぽい歌詞に挑み、背伸び感で魅せる。

続く「君だけじゃないさ ...friends」のアコースティック ver では広本瑠璃・平山遊季・北原もも・豫風瑠乃・村越彩菜の5人が切ないバラードで高い歌唱力と存在感を遺憾なく発揮。さらに中山、松原ユリヤ、橋田歩果、江端妃咲、石山咲良の5人は季節柄にもぴったりなミディアムナンバー「如雨露」をみずみずしく可憐に演じきった。

そして、この日は目玉となるソロブロックも設けられ、先日の「春の公開実力診断テスト」で受賞したメンバーが実力診断時と同じセルフプロデュース衣装で登場。ようやく生の観客にむけて楽曲披露できたということもあり、昼公演でトップバッターをつとめた北原もも「ブギートレイン’03」ではカメラアピールとまた異なった笑顔が飛び出した。

植村葉純の「大人なのよ!」で全身から伝わるリズム感の確かさや、江端妃咲の「VERY BEAUTY」での表情・仕草の華やかさも少し進化したように見えた。(夜公演では有澤一華「SONGS」、広本瑠璃「ドンデンガエシ」、小野田華凜「Do it! Now」というラインナップで披露されている)

ソロブロックの後半は、昼・夜公演共通で実力診断の投票上位2名が登場。準ベストパフォーマンス賞を受賞した中山夏月姫は高い総合力と世界観を感じさせる動きで「記憶の迷路」を披露。ベストパフォーマンス賞を受賞した豫風瑠乃は「この世界は捨てたもんじゃない」で優しさと歌唱力を兼ね備えた無二の歌声を披露し、会場には大きな拍手が沸き起こる。

ソロブロック後には、研修生ユニットが「告白記念日」でキュートな姿を披露。「ビタミンME」ではポンポンを手にステージを跳ね回り、観客席に元気を注入していく。ステージに全員が登場し、ライブも終盤へ。和のリズムで力強く立ち回ったかと思うと手のひらを花火のように咲かせた「一尺玉でぶっ放せ!」で会場の熱気が高まったところで、新曲「Upside down girl」が披露された。EDM ベースの攻め曲でありながら研修

生ならではの人数を生かしたフォーメーションもあり、大舞台には特に映える一曲になっている。

ラストは「Hello! まっさらの自分」「青空がいつまでも続くような未来であれ!」と伸びやかに明るいナンバーを立て続けにパフォーマンス。公演サブタイトルにもなった「Rainbow」で公演は締めくくられた。



■Hello! Project 研修生発表会 2021 6 月 〜Rainbow〜

セットリスト

M1. きみの登場(全員)

M2. アニマルランド(全員)

M3. 超 HAPPY SONG/ベリキュー(中山・松原・小野田・広本・橋田・西崎・平山・北原・

江端・豫風・村越・植村・有澤・石山)

M4. ミステイク(研修生ユニット)

M5. 今夜だけ浮かれたかった/つばきファクトリー(中山・小野田・西・植村・有澤)

M6. 君だけじゃないさ ...friends(アコースティック ver)/アンジュルム(広本・平山・北原・豫風・村越)

M7. 如雨露/Juice=Juice(中山・松原・橋田・江端・石山)

【ソロブロック:昼公演】

M8. ブギートレイン’03/藤本美貴(北原)

M9. 大人なのよ!/Berryz 工房(植村)

M10. VERY BEAUTY/Berryz 工房(江端)

【ソロブロック:夜公演】

M8. SONGS/モーニング娘。(有澤)

M9. ドンデンガエシ/アンジュルム(広本)

M10. Do it! Now/モーニング娘。(小野田)M11. 記憶の迷路/High-King(中山)

M12. この世界は捨てたもんじゃない/Juice=Juice(豫風)

M13. 告白記念日/メロン記念日(研修生ユニット)

M14. ビタミン ME/BEYOOOOONDS(研修生ユニット)

M15. 一尺玉でぶっ放せ!(全員)

M16. Upside down girl(全員)

M17. Hello! まっさらの自分(全員)

M18. 青空がいつまでも続くような未来であれ!/モーニング娘。(全員)

M19. Rainbow(全員)