2,000円台のプチ贅沢！ ホテル最上階で味わえる期間限定「冷やし麺」

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルの中国料理「カリュウ」から、期間限定の特製「冷やし翡翠(ひすい)麺」が登場。31階からの絶景を眺めながら、ひとときの涼を感じて!

神奈川・みなとみらいのヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルの最上階に位置する、メインダイニング・中国料理「カリュウ」から夏季限定メニュー「冷やし翡翠(ひすい)麺」が登場した。

冷やし翡翠麺

食べログ 中国料理 EAST 百名店を受賞している人気店「カリュウ」。今回登場した「特製 冷やし翡翠麺」2,600円にも、シェフの技が光る。

ほうれん草を練り込んだのど越しの良い特製の翡翠麺。それに有頭海老やズワイ蟹、自家製チャーシューのほか、色鮮やかな夏野菜を添えた「冷やし翡翠麺」は、季節感あふれる爽やかな一品に仕上がっている。

特選海鮮盛り 冷やし翡翠麺

ホテルグルメならではの特別感をより満喫したいなら「特選海鮮盛り 冷やし翡翠麺」3,600円をどうぞ。旬のあわびやズワイ蟹爪、上質な牛フィレ肉などの高級食材をはじめ、約20種類もの食材の一つひとつに趣向を凝らした品々が、懐石のような盛り合わせになっている。

どちらの翡翠麺も、柚子酢を使用したオリジナルタレ「柚子醤油」「柚子胡麻醤油」の2種類から好みの味を選べる。 個室イメージ

提供は9月20日まで。31階ならではの絶景を眺めながら、ゆったりとひとときの涼を感じてほしい。

※価格はすべて税・サービス料込

<店舗情報>

◆中国料理 カリュウ

住所 : 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1 ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 31F

TEL : 045-223-2267

受賞・選出歴 :





文:平石紗代 写真:お店から

