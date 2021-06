【今週スタートの海外ドラマ】『ロキ』、『9-1-1』スピンオフが日本上陸！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は懐かしの大ヒットシリーズ『ビバリーヒルズ高校白書/青春白書』がついにAmazon Prime Videoで見放題配信となるほか、Disney+『ロキ』、SF超大作ミステリー『DEBRIS / デブリ』などが日本上陸となる。お見逃しなく!

6月7日(月)から6月13日(日)にスタートする海外ドラマは以下の通り。

■6月8日(火)

『ビバリーヒルズ高校白書/青春白書』 シーズン1〜10(Amazon Prime Video)

ビバリーヒルズに暮らす若者たちの恋と友情を描いた、1990年代を代表する青春ドラマがAmazon Prime Videoで配信!

ミネソタから引っ越してきたウォルシュ家のブランドンとブレンダは双子の兄妹。田舎育ちのふたりはリッチな都会の高校生活に戸惑うが、次第に慣れ親しんでいく。新たな友人は、お嬢様育ちで美人のケリー、優等生アンドレア、一匹狼の不良ディラン、有名女優の息子スティーブ、天然なドナ、そして1歳下の弟的存在デビッド。彼らは何不自由ない恵まれた環境に育ったように見えたが、両親の離婚やアルコールなどの問題を抱えていた...。

■6月9日(水)

『ロキ』(Disney+)

マーベル・スタジオドラマシリーズ第3弾となるのは、『アベンジャーズ』でアイアンマンたちの敵として登場したロキを主人公にした『ロキ』だ。

『アベンジャーズ/エンドゲーム』で、アイアンマンたちが訪れた過去の世界で、時空の瞬間移動を可能にする四次元キューブを手に消え去ったロキ。本作ではその後のロキの物語が描かれ、四次元キューブで時空を駆け巡った結果、謎の組織TVAに拘束されてしまい、新たな戦いに巻き込まれていくところから物語が始まる。

■6月10日(木)

『9-1-1: LONE STAR』シーズン1(FOXチャンネル)

レスキュー・ヒューマンドラマ『9-1-1:LA救命最前線』のテキサス州オースティンを舞台にしたスピンオフドラマがついに日本上陸。

9.11事件の際にマンハッタンの消防署で唯一生存した消防士のオーウェン・ストランド。心身ともに傷を負いながらマンハッタン消防署の再建に尽力していた彼だが、同じような悲劇がテキサス州オースティンの消防署で起こったことをきっかけに、同じく消防士の息子TKとともにテキサスへ向かい、その再建を手伝うことに。

『DEBRIS / デブリ』(U-NEXT)

『FRINGE/フリンジ』でタッグを組むJ・H・ワイマンとブラッド・アンダーソンがLegendary Televisionで製作したSF超大作が日本初配信。

数カ月前に突如地球に落下した宇宙船の破片(デブリ)。それぞれのデブリは異なる力を持ち、世界各地で不可解な現象を引き起こしていた。国際的なタスクフォースでデブリの調査に任命されたCIA捜査官ブライアン・ベネヴェンティ(ジョナサン・タッカー『スノーフォール』)とMI6諜報員フィノラ・ジョーンズ(リアン・スティール『NCIS:ニューオーリンズ』)は、デブリが巻き起こす事件解決のため奔走するが、そこには闇の組織も関係する大きな謎が待ち受けていた――。

■6月11日(金)

『Lupin/ルパン』パート2(Netflix)

今年1月にデビューした「怪盗紳士ルパン」を原作にしたフランス製作シリーズの第二弾が早くも配信。

ユベール・ペレグリニへの復讐を追い求めるアサンは、彼の家族をバラバラに引き裂いてしまう。窮地に陥ったアサンは、自身を危険にさらす可能性がありながらも新たな計画を考えなければならなくなってしまう――。



■6月12日(土)

『マクドナルド&ドッズ 窓際刑事ドッズの捜査手帳』シーズン2(AXNミステリー)

世界遺産である英国のバースを舞台に、マクドナルド警部とドッズ巡査部長の凸凹コンビが事件解決に挑む!

友人5人で出掛けた熱気球旅行が墜落、生存者は4人だけだった。死亡したフランキーは熱気球から転落したのか、飛び降りたのか? あるいは4人の誰かに突き落とされたのか? それとも、熱気球の墜落は業者過失なのか、何者かによる破壊行為なのか? いくつも謎が渦巻く中、マクドナルドとドッズは航空事故調査局のギルバートと共に捜査を進めていく。やがて、フランキーと生存者4人の関係性、そして調査官ギルバートの過去が明らかになり、事件は予想外の展開に......!

『ヒンターランド』シーズン1(BS11)

ウェールズを舞台に、この地方の深い闇、登場人物の心の闇をノスタルジックな情緒あふれる映像で描き出した英国サスペンス。

過去から逃れるため、英国ウェールズにある海沿いの町アベリストウィスにやってきた警部マサイアス。異動早々凄惨な殺人事件が発生し、捜査に駆り出される。2013年から2016年にシーズン3まで放送された『ヒンターランド』は、英BBCが英語とウェールズ語の2カ国語で制作した初のドラマ。

出演者として名を連ねるのは、リチャード・ハリントン(『ザ・クラウン』)、マリ・ハリーズ(『刑事フォイル』)、アレックス・ハリーズ(『秘密情報部 トーチウッド』)、アナイリン・ヒューズ(『Keeping Faith(原題)』)、ハンナ・ダニエル(『Black Mountain Poets(原題)』)ら。

