『フレンズ：ザ・リユニオン』がわずか1日で上位に！「U-NEXT」海外ドラマ部門の視聴ランキング発表＜5月後半＞

動画配信サービス「U-NEXT」より、2021年5月15日から5月31日までの海外ドラマ部門の視聴ランキングをご紹介!

海外ドラマ部門の視聴ランキング

1.『セックス・アンド・ザ・シティ』シーズン1



前月に続き1位となった『レイズド・バイ・ウルブス / 神なき惑星』は、5月27日(木)に第10話が配信されシーズン最終話を迎えたため、引き続き注目を集めた。

5月に新たに配信された『ビッグバン★セオリー 〜ギークなボクらの恋愛法則』のケイリー・クオコが主演を務める『フレンズ:ザ・リユニオン』がTOP5入りを果たした。



『フレンズ:ザ・リユニオン』は、1994年から10シーズンにわたり放送された大人気シットコム『フレンズ』の特別番組。ジェニファー・アニストン(レイチェル役)、 コートニー・コックス(モニカ役)、 リサ・クドロー(フィービー役)、 マット・ルブラン(ジョーイ)、 マシュー・ペリー(チャンドラー役)、 デヴィッド・シュワイマー(ロス役)といったお馴染みのキャスト6人全員が再び集結し、今だから話せる当時の裏話などを思い思いに語る。

なお、「U-NEXT」では6月10日(木)からSF超大作ミステリードラマ『DEBRIS / デブリ』がスタートする。

数カ月前に突如地球に落下した宇宙船の破片(デブリ)にはそれぞれ異なる力があり、世界各地で不可解な現象を引き起こしていた。調査するためにCIA捜査官ブライアン・ベネヴェンティとMI6諜報員フィノラ・ジョーンズがタッグを組み事件解決のため奔走するが、そこには闇の組織も関係する大きな謎が待ち受けていた―。『ウエストワールド』のジョナサン・タッカーと、『NCIS:ニューオーリンズ』のリアン・スティールらが出演する話題作。

日本初上陸となる作品を続々と配信する「U-NEXT」に今後も要注目だ。(海外ドラマNAVI)

Photo:『レイズド・バイ・ウルブス / 神なき惑星』シーズン1 ©2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max™ is used under license./『フレンズ:ザ・リユニオン』©2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max™ is used under license./『DEBRIS / デブリ』© 2021 Legendary IP Holdings Production, LLC and Universal Television, LLC. All rights reserved.