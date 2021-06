マーベラスは、ニンテンドースイッチ/PS4/PC(Steam)ソフト『天穂のサクナヒメ』の世界累計出荷本数が、このたび100万本を突破したと明かしました。

爽快かつスピーディな2Dアクションの心地よさと、主人公・サクナヒメの育成要素に当たる「稲作」の本格的な作り込みが話題となり、発売直後から大きな注目を集めた『天穂のサクナヒメ』。売れ行きも順調に推移し、2021年3月末時点での累計出荷本数は95万本を記録するほどの人気ぶりを示していました。

この累計出荷本数の数が更に伸びを見せ、堂々のミリオンを達成。国内の累計出荷本数だけでも、60万本を超える大躍進を遂げています。なお、世界および国内の累計出荷本数は、パッケージ版の出荷確定本数とダウンロード版およびSteam版(PC)の販売数を含みます。

今回の100万本突破を記念し、本作を開発した「えーでるわいす」のなる氏、こいち氏のメッセージが到着。また、突破記念のフォロー&リツイートキャンペーンもスタートしました。こちらは、抽選で100名に「天穂のサクナヒメオリジナルTシャツ」が当たります。気になる方は、詳細を確認した上でご参加ください。

■100万本突破記念メッセージ:えーでるわいす 代表・ディレクター・プログラマー なる氏 / えーでるわいす グラフィッカー こいち氏

当初の目標は3万本でした。それだってすごい数です。イベントに行って1本ずつ頒布したら、10秒毎としても2160本なわけですから、1000000本…? って、わけがわからないですね…。発売後、我々の想像を超えた楽しみ方をされ、それを広げて下さったプレイヤーの皆様に感謝しております。また、本作は同人サークルの開発であり、我々が表に出がちではありますが、この数字に達したのはマーベラスさんが培ってこられた宣伝、パッケージ制作、販売流通の尽力があったからこそと思います。この場を借りて御礼申し上げます。

■フォロー&リツイートで参加しよう! 100万本突破記念!オリジナルTシャツプレゼントキャンペーン

マーベラス コンシューマ公式Twitterでは、世界累計出荷本数100万本突破を記念して「天穂のサクナヒメオリジナルTシャツ」が当たる!プレゼントキャンペーン」を実施します。

6月13日(日)までの期間中、マーベラス コンシューマ公式Twitterアカウント(@marvelous_cs)をフォローして、当該ツイートをRTしてくれた方の中から抽選で100 名様に、100万本突破を記念して関係者用に作成された「天穂のサクナヒメオリジナルTシャツ」をプレゼントします。キャンペーンの詳細は、公式サイトをご覧ください。<キャンペーン期間>2021年6月4日(金) 〜 2021年6月13日(日)23:59まで<応募方法>(1)マーベラス コンシューマ公式Twitterアカウント(@marvelous_cs)をフォローしてください。(2)当該ツイートをRTしてください。<賞品>天穂のサクナヒメオリジナルTシャツ(Mサイズ):100名様

※応募にあたっては、Twitterの利用規約を遵守した上で、投稿してください。※応募の際はTwitterアカウントが必要となりますので、アカウントをお持ちでない方は予めアカウントを取得の上、ご応募ください。※本キャンペーンは、日本地域限定のキャンペーンとなります。※当選された場合の賞品の発送先は、日本国内に限らせていただきます。

