映画『DUNE/デューン 砂の惑星』が10月に公開されることが決定。あわせて、場面写真が解禁された。

フランク・ハーバートのSF小説『デューン/砂の惑星』シリーズは、1965年の第一作発表以来、『スター・ウォーズ』『風の谷のナウシカ』『アバター』など数多の作品に影響を与え続けてきた。砂に覆われた惑星“デューン”を舞台に、主人公ポールら救世主一族の運命と、宇宙世界の混迷を軸にした壮大なドラマが展開する同シリーズは、これまでにアレハンドロ・ホドロフスキー監督が映画化に挫折。その後、デヴィッド・リンチ監督による1984年の映画『デューン/砂の惑星』や、テレビ版など幾度か映像化が試みられてきた。

今回の『DUNE/デューン 砂の惑星』では、『ブレードランナー2049』や『メッセージ』などのドゥニ・ヴィルヌーヴ監督がメガホンをとり、『ストーリー・オブ・マイ・ライフ/わたしの若草物語』などのティモシー・シャラメが主演。『スパイダーマン』シリーズのゼンデイヤがポールの夢の中に登場する女性チェイニーを演じるほか、『アクアマン』のジェイソン・モモアや、ハビエル・バルデム、ジョシュ・ブローリン、オスカー・アイザック、レベッカ・ファーガソンらがキャストに名を連ねている。また、音楽は『ダークナイト』『ダンケルク』などのハンス・ジマーが手がけている。

(C)2020 Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved

新たに解禁された場面写真では、ティモシー・シャラメ演じる主人公・ポールが水の惑星カラダンの水辺で佇む姿のほか、アトレイデス家の副官・ダンカン(ジェイソン・モモア)の戦闘シーンも公開されている。『DUNE/デューン 砂の惑星』は2021年10月全国公開。