リーカーのDuan Rui氏(@duanrui1205)が、iPhone13 Pro(iPhone12s Proとの噂もあり)のCADデータらしき画像をTwitterに投稿しました。

Duan Rui氏(@duanrui1205)が投稿した画像に記載されているiPhone13 Proのものらしき外寸は、iPhone12 Proと比べて幅と高さは同じで、本体の厚さが0.13ミリ増となる7.53ミリ、リアカメラ部の厚さが10.36ミリになっています。



また、レンズの横幅は17ミリと、噂通り大きくなるようです。



The camera is also too big. pic.twitter.com/C9dALhoAuM

— DuanRui (@duanrui1205) June 3, 2021