『Thor: Love and Thunder(原題)』に主演するクリス・ヘムズワースが、「マイティ・ソー」シリーズ第4弾の撮影が終了したというエキサイティングなニュースと、さらにムキムキ体型になった自身の画像をSNSに投稿した。

ヘムズワースは、Instagramに自身とコルグ役も演じるタイカ・ワイティティ監督の写真を投稿し、彼の腕は“ナショナル・ドント・フレックス・デー”にでさえ、雷の神に相応しいように見える。

ヘムズワースは、「『Thor: Love and Thunder』の撮影が終了した。ナショナル・ドント・フレックス・デーでもあるから、この超リラックスした写真がピッタリだと思ったんだ。この映画はとんでもなくクレイジーで底抜けに面白く、そして感動するシーンもあるかもね。愛と雷がたっぷりなんだ! この素晴らしいマーベルの旅を作ってくれた、キャストとスタッフのみんなに感謝している。気を引き締めて、心の準備をして映画館で会おう!!」とコメントを添えている。

マーベル映画『Thor: Love and Thunder』は2022年5月6日に全米公開予定で、ヘムズワースとワイティティの他にナタリー・ポートマン、クリス・プラット、テッサ・トンプソン、ヴィランのゴア・ザ・ゴッド・ブッチャー役でクリスチャン・ベイルが出演。

ポートマンは、第4弾でソー役を演じることが明らかになっている。ラッセル・クロウもカメオ出演してゼウス役で登場するが、彼が実際にMCUのゼウスを演じるのか、舞台版のバージョンになるかどうかは不明だ。

『Thor: Love and Thunder』は、『Doctor Strange in the Multiverse of Madness(原題)』の後に公開され、『Black Panther: Wakanda Forever(原題)』と『The Marvels(原題)の前にリリースされる予定だ。