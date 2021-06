Amazonプライム会員なら無料で入れるサービス「Prime Gaming」にて6月の無料ゲーム配布がスタートした。目玉は『バトルフィールド4』。Prime Gamingのアカウント以外にOriginアカウントが必要になる。

DLCなどは含まれていないためマルチプレイを遊ぶのは少し不便だが、シングルプレイを楽しむ分には問題ない。ほかの6月の無料配布ゲームと異なり、6月22日(火)までの限定配布なので忘れずにもらおう。

ほかの新規無料配布ゲームは『BFF or Die』、『Newfound Courage』、『Lost in Harmony』、『Batman - The Telltale Series』、『Mugsters』、『Spitkiss』の6本。5月に無料配布されたゲームも6月5日(土)までは無料配布されている。

『バトルフィールド4』は2013年にエレクトロニック・アーツが発売した戦争FPS。このあと『バトルフィールド1』と『バトルフィールドV』が発売され、2021年に新作『バトルフィールド』の発売が予定されている。ゲームは2020年という設定で、米軍と中国人民解放軍、ロシア軍の戦いが描かれた。

メインとなるのはマルチプレイで、中でも64人が2チームに分かれて拠点を奪い合う「コンクエスト」がゲームの大きな特徴だ。プレイヤーは歩兵や衛生兵などの兵科を選び、陸海空さまざまな兵器を乗りこなして戦う。

32人のチームはその中でさらに分隊単位にチーム分けされ、それぞれの分隊が異なる目標を攻撃することもできる。

シングルプレイは海兵隊の特殊部隊トゥームストーン部隊所属の隊員となり、世界を股に掛けた戦いが繰り広げられる。比較的『コール オブ デューティ』シリーズの影響を感じた前作の1本道シングルプレイとは異なり、本作は分隊への指揮や大きなマップでの拠点制圧など、マルチプレイモードのエッセンスが感じられるシステムが取り入れられた。 (画像は『バトルフィールド4』公式サイトより) (画像は『バトルフィールド4』公式サイトより) (画像は『バトルフィールド4』公式サイトより) (画像は『バトルフィールド4』公式サイトより)

「Prime Gaming」の『バトルフィールド4』無料配布は6月22日(火)まで。ほかの無料配布作品より期間は短めなので、忘れずに受け取ろう。Prime Gaming公式サイトはこちら