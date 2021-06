ソニーの重役であるサンフォード・パニッチが、『Spider-Man: No Way Home(原題)』でシェアード・ユニバースが始まることをほのめかしている。

Varietyによると、ソニー・ピクチャーズ・モーション・ピクチャー・グループのパニッチ社長が、ソニーの「スパイダーマン」ユニバースをMCUに連結させる「着実な計画がある」ことを明かしたという。シリーズ第3作では、ピーター・パーカー/スパイダーマンが映画間を行き来して、シェアード・マーベル・ユニバースの一部としてさまざまなキャラクターと関わり合いを持つ可能性があると述べている。

パニッチは、トム・ホランド主演の「スパイダーマン」シリーズ第3作について語ったときに、「実際に計画があります。今、私たちが向かっている方向が少し明確になってきていると思います。『No Way Home』が公開されたときには、さらに多くのことが明らかになるでしょう」と示唆した。第3作は、現在マーベルとソニーが契約を結んでいる、スパイダーマンを共有する最後の作品だと言われている。

さらに彼は、「素晴らしいことに、私たちはケヴィン(・ファイギ)と非常に良い関係を築いています。そこには許される限りの遊び場があり、私たちは確実にMCU映画を大きくしたい。なぜなら、それは私たちとソニーのマーベル・キャラクターにとって素晴らしいことだからです。それは、マーベルにとっても同じことだと思いますし、多くのチャンスがあります。きっと実現するでしょう」と述べていた。

ソニー・ピクチャーズ・ユニバース・オブ・マーベル・キャラクターズ (略してSPUMC) は、マーベル キャラクターを主人公にした複数の映画を開発している。 2021年には『Venom: Let There Be Carnage(原題)』、2022年には『モービウス』、2023年には『Kraven the Hunter(原題)』が全米公開予定で、これらの映画がシェアード・ユニバースのパズルの他のピースを埋めるのではないかと期待されている。『アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン』のアーロン・テイラー=ジョンソンが、SPUMCの新作映画でクレイヴンを演じることが発表されたばかりだ。

その前に『Spider-Man: No Way Home(原題)』が劇場公開され、 この映画は、いくつかマルチユニバースの要素を導入するのではないか期待されており、トビー・マグワイアとアンドリュー・ガーフィールド、トム・ホランドのユニバースを融合させて、将来的にホランドがMCUとSPUMCの両方に登場する可能性がある。

『No Way Home』のキャスティング・ラインナップが決定しているかどうかに関わらず、実写版スパイダーバースとマルチバースがクロスオーバーする壮大な規模になることがほのめかされている。このクロスオーバーはMCUで後に起こるイベント、特に『Doctor Strange and the Multiverse of Madness(原題)』で起こる可能性もあるようだ。