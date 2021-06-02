ÏÓ»þ·×¤Ê¤É£±ÀéËü±ßÁêÅöÀàÅð¤«¡¡·Ù»¡´±ÂáÊá
»°½Å¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤¬½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢£±£°£°£°Ëü±ßÁêÅö¤ÎÏÓ»þ·×¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÍÆü»ÔÀ¾·Ù»¡½ð¤Î·º»ö²Ý¤Î½äºº¡¦´ä±ÊÂóÇÏÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£³¡Ë¤Ç¤¹¡££±Æü¸áÁ°¡¢»°½Å¸©¸ÖÌîÄ®¤Î£µ£°Âå¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢ÏÓ»þ·×£³ËÜ¤È»ØÎØ¤¢¤ï¤»¤Æ£±£°£°£°Ëü±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¼Ú¶â¤ÎÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¤ËÅð¤ó¤À¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èï³²¼ÔÂð¤Ë¤ÏÁÜºº¤ÇË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÈÈ¹Ô¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤Û¤Î¤á¤«¤¹¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»°½Å¸©·Ù¤Ï¡¢¡Ö¸©Ì±¤ò¼é¤ë¤Ù¤·Ù»¡´±¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Þ¤¸¤¹Ô°Ù¤Ç¡¢¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£