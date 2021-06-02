¡ÖÍî¹ç£²À¤¡×¤¬£²·³¤ÇÂÇÎ¨£±³äÂæ¡ÄÃæÆü¡¦Ê¿ÅÄ¡Ö±½¤µ¤ì¤ë°ÜÀÒÀè¡×
¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¿¶¤ì¤ëÂÇ¼Ô¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ê¤¤¡£ÃÃ¤¨¤ì¤Ð¥ª¥ì°Ê¾å¤ÎÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×
05Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¸å¡¢»°´§²¦¤ò£³ÅÙ³ÍÆÀ¤·¤¿Íî¹çÇîËþ»á¡ÊÅö»þ¡¦ÃæÆü´ÆÆÄ¡Ë¤Ë¡¢¤½¤¦¸À¤ï¤·¤á¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£Âçºå¶Í°þ¹â¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤ÇÃæÆü¤ËÆþÃÄ¤·¡¢¶¯ÎµÂÇÀþ¤Î£´ÈÖ¤âÌ³¤á¤¿Ê¿ÅÄÎÉ²ð¡Ê33¡Ë¤À¡£14Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢Íî¹ç»á¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿ÇØÈÖ¹æ¡Ö£¶¡×¤ò·Ñ¾µ¡£¡ÖÍî¹ç£²À¤¡×¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿Ê¿ÅÄ¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï£²·³¤Ç¿¼¹ï¤ÊÉÔÄ´¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¼¡¼¡£
¡Ö11Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢ËèÇ¯¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë£²¥±¥¿ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¡£18Ç¯¤Ë¤Ï.329¤Î¹âÂÇÎ¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¼çÎÏÂÇ¼Ô¤ËÄêÃå¤·¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£ºÇ¶á¤Ï¥±¥¬¤¬Â³¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£19Ç¯¤Ïº¸µÓ¤ÎÆùÎ¥¤ì¤Ë¡¢»àµå¤Ë¤è¤ë±¦¼ê¼óÉé½ý¡£20Ç¯¤Ë¤Ï±¦¥Ò¥¸¤Î°ãÏÂ´¶¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Ï³«Ëë£±·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¬¡¢ÂÇÎ¨153¡¢ËÜÎÝÂÇ£°¡ÊÀ®ÀÓ¤Ï£¶·î£±Æü¸½ºß¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤ÈÉÔ¿¶¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡££´·î28Æü¤Ë¤Ï£²·³¤Ë¹ß³Ê¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤âÂÇÎ¨.120¡¢ËÜÎÝÂÇ£±¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ê¿ÅÄ¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥ºÂÇÀþ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£Í¿ÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤â¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÈà¤ÎÎÏ¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÉ¬Í×¡£¿ÈÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£°ìÈÖ¤ÏÂÇ·â¤Î¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡Ù¤È¡×¡ÊµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÆÈÆÃ¤¹¤®¤ë¥Õ¥©¡¼¥à
¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¿ÅÄ¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤À¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¶áÅ´¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ê¿ÅÄ¡£¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Î£´ÈÖ¤À¤Ã¤¿ÃæÂ¼µªÍÎ¤Î±Æ¶Á¤«¤é¤«¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò½Ä¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë·Ç¤²µÓ¤ò¥¯¥Í¤é¤»¤Ê¤¬¤é¹ë²÷¤Ë¿¶¤ë¡£Íî¹ç»á¤Î¡Ö¿À¼çÂÇË¡¡×¤Ë¤â¡¢ÄÌ¤¸¤ë¥Õ¥©¡¼¥à¤À¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÆÈÆÃ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¡¼¥Á¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤º¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤µ¤é¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¶ºÀµ¤¹¤ë¥ï¥±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¤Ë¤â¡¢¤É¤³¤ò¤É¤¦Ä¾¤»¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¤È¤ê¤º¤é¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤ÈËÜ¿Í¤Ç¤â½¤Àµ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶áÇ¯¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¤â¡¢Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¿ÅÄ¤Ï¡¢¾åÈ¾¿È¤Ç¹ë²÷¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤Û¤É¼ê¼ó¤¬¶¯¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£19Ç¯¤Î»àµå¤Ë¤è¤ë±¦¼ê¼ó¤äÍâÇ¯¤Î±¦¥Ò¥¸¤Î¥±¥¬¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¿¶¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ý¤ÁÌ£¤¬½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æÃ´Åöµ¼Ô¡Ë
ÃæÆü¤Î¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤Ï.239¤ÇËÜÎÝÂÇ¤Ï22¡£¤¤¤º¤ì¤â¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤À¡£¼óÇ¾¿Ø¤Ï¸òÎ®Àï¤Ë¹ç¤ï¤»Ê¿ÅÄ¤ò£±·³Éüµ¢¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢£²·³¤Ç¤â·ë²Ì¤¬½Ð¤º¾º³Ê¤Î¥á¥É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
Ê¿ÅÄ¤ÏÍî¹ç»á¤âÇ§¤á¤¿°ïºà¡£¥É¥é¥Õ¥È£±°ÌÁª¼ê¤ÇµåÃÄ¤â¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÉüÄ´¤ò¸«¼é¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢º£µ¨¤¬£µÇ¯·ÀÌó¤ÎºÇ½ªÇ¯¡£ÍèÇ¯°Ê¹ß¤âÉÔ¿¶¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£±½¤µ¤ì¤ë°ÜÀÒµåÃÄ¤Ë¤Ï¡¢°Õ³°¤ÊÌ¾Á°¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÉüÄ´¤·¤Æ¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤Ïº¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎµåÃÄ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¡£ºÇ±¦Íã¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Ç¤¹¡£Æü¥Ï¥à¤âÃæÆüÆ±ÍÍ¡¢¼çË¤¤Ç¤¢¤ëÃæÅÄæÆ¤¬ÀäÉÔÄ´¤Ç£²·³¤Ë¹ß³Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿ÅÄ¤ÏÃæÅÄ¤ÈÆ±¤¸Âçºå¶Í°þ½Ð¿È¤Ç¡¢£²¿Í¤Ï¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤ÉÃç¤¬ÎÉ¤¤¡£Ê¿ÅÄ¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤ÇÃæÅÄ¤ÎÉüÄ´¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Ê¿ÅÄ¤ÏÂÇ·â¤Ð¤«¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼éÈ÷¤â°ìµéÉÊ¤Ç¤¹¡£Íî¹ç»á¤ÏÃæÆü¤Î´ÆÆÄ»þÂå¡¢¤³¤¦¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¡ÊÊ¿ÅÄ¤Ï¡Ë¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î³°Ìî¿Ø¤Ç°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¤¡Ù¤È¡£50m£µÉÃ£·¤Î½ÓÂ¤Ç¡¢±óÅê110m¤È¸ª¤â¶¯¤¤¡£Æü¥Ï¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤ÒÍß¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
Ê¿ÅÄ¤ÏÂç¤Î¥Þ¥ó¥¬¹¥¤¤Ç¡¢ÂçºåÉÜ¤Î¼Â²È¤Ë¤Ï900ºý°Ê¾å¤ÎÂ¢½ñ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸ÄÀÇÉ¡£¤Þ¤¿¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¡ÖÌÀÆü¤Ï¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¤ª¼ò¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤Ê¤É¥æ¡¼¥â¥¢¤â¤¢¤ë¡£¥Ò¡¼¥í¡¼À¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ê¤Î¤À¡£´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢ºÍÇ½¤â¥¥ã¥é¤ÎÎ©¤Ã¤¿À³Ê¤â¤ª¤ª¤¤¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£