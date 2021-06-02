Æ£ÅÄµª»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ö¥¥ã¥Ð¥¯¥éÄÌ¤¤½¹Ê¹¡×¤Î³Ñ³¦¤Ë³å¡Ö·Î¸Å¤À¤±¤Ç¤Ï¶¯¤¤ÎÏ»Î¤Ï°é¤¿¤Ê¤¤¡×
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤Î³Ñ³¦¤ÇÉÔ¾Í»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£Âç´ØŽ¥Ä«Çµ»³¤Ï¶ÛµÞÀë¸À»öÂÖÃæ¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥éÄÌ¤¤¤ò½µ´©Ê¸½Õ¤ËÊó¤¸¤é¤ì¡¢½Ð¾ìÄä»ß¤Ê¤É¤Î¸·È³¤Ë½è¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£ËÜ¿Í¤Î¼«³Ð¤Î·çÇ¡¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢ÁûÆ°¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÖÁêËÐÉô²°¡×¤ò½ä¤ë´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ«Çµ»³¤Î¥¥ã¥Ñ¥¯¥éÉÔ¾Í»ö¤Ï¡¢ÁêËÐÉô²°¤Îºß¤êÊý¤Ë¤âµ¿Ìä¤òÊú¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡¡Ä«Çµ»³¤¬½êÂ°¤¹¤ë¹âº½Éô²°¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤ËÀèÂå¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´ØŽ¥Ä«Ä¬¡Ë¤¬65ºÐÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¸µ´ØÏÆŽ¥Ä«ÀÖÎ¶¤¬¡Ö¹âº½¡×¤ò½±Ì¾¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸µŽ¥Ä«ÀÖÎ¶É×ºÊ¤ÏÉô²°¤ÇÄï»Ò¤¿¤Á¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¶á¤¯¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é¡ÈÄÌ¤¤¡É¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÉô²°¤ÎÅÚÃÏŽ¥·úÊª¤ÏÀèÂå¤Ç¤¢¤ë¸µŽ¥Ä«Ä¬¤Î»ý¤ÁÊª¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢Æ±¤¸·úÊª¤Ç°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤âÀèÂå¡£¤³¤¦¤¤¤¦¡È´Ö¼Ú¤ê¡É¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸½ºß¤Î¿ÆÊý¤Î»ØÆ³Ž¥´ÆÆÄ¤ä¤ª¤«¤ß¤µ¤ó¤ÎÌÜÇÛ¤ê¡¢µ¤ÇÛ¤ê¤¬¹Ô¤ÆÏ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê¶¨²ñ´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤ÆÁêËÐÉô²°¤Ç¤Ï¡¢¿ÆÊý¤È¤ª¤«¤ß¤µ¤ó¤ÏÉãÊì¤Î¤è¤¦¤ËÄï»Ò¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢À¸³èÁ´ÈÌ¤Ë¤Þ¤ÇÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎÏ»Î¤Ï¸ø»ä¤È¤â¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¹¥Îã¤¬¡¢³Ñ³¦¤Ç°ìÂçÀªÎÏ¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿¸µÂç´ØŽ¥µ®¥Î²Ö¤Î»ÅÀÚ¤ë¡ÖÆ£ÅçÉô²°¡×¤À¤Ã¤¿¡£¸½Ìò°úÂà¸å¡¢¼Â·»¤Ç¤¢¤ë¸µ²£¹ËŽ¥½éÂå¼ãÇµ²Ö¤ÎÆó»Ò»³Éô²°¤ÇÉô²°ÉÕ¤¿ÆÊý¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µŽ¥µ®¥Î²Ö¤Ï¡¢1982Ç¯¤ËÊ¬²ÈÆÈÎ©¡£Æ£ÅçÉô²°¤ò¶½¤·¤¿¡£¸å¤Ë²£¹Ë¤È¤Ê¤ë¼Â»Ò¤Î»°ÂåÌÜ¼ãÇµ²Ö¡¢µ®Çµ²Ö¤äÂç´Ø¤È¤Ê¤ëµ®¥ÎÏ²¡¢´ØÏÆ¤È¤Ê¤ë°Â·ÝÇµÅç¡¢µ®Æ®ÎÏ¤é¤ò°é¤Æ¾å¤²¡¢1991Ç¯5·î¾ì½ê¤Ç¤ÏÆ£ÅçÉô²°Àª¤Ç»°¾Þ¤òÆÈÀê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡£1993Ç¯¤Ë½éÂå¼ãÇµ²Ö¤¬ÁêËÐ¶¨²ñ¤òÄêÇ¯Âà¿¦¤¹¤ë¤ÈÆó»Ò»³Éô²°¤È¹çÊ»¤·¡¢´Ø¼è11¿Í¤ò´Þ¤àÎÏ»Î47¿Í¤òÊú¤¨¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¤«¤ß¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÆ£ÅçÉô²°¤ò»Ù¤¨¤¿Æ£ÅÄµª»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ¤Ï²ÖÅÄ·û»Ò¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¡ØÆ£Åç¡Ù¤ÎÇ¯´óÌ¾À×¤Ï¡¢½Ð±©¥Î³¤°ìÌç¤Î¿ÆÊý¡Ê¸µÁ°Æ¬Ž¥½Ð±©Ì«¡Ë¤«¤é¡Èµ®¥Î²Ö¤¬Éô²°¤ò¶½¤¹¤Ê¤é¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Í³½ï¤¢¤ëÌ¾À×¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿ÆÊý¤È°ì½ï¤Ë¡ÈÎ©ÇÉ¤Ê´ÇÈÄ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó´Ø¼è¤ò°é¤Æ¤è¤¦¡É¤ÈÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡£·Î¸Å¤Ï¿ÆÊý¤¬¸·¤·¤¯»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»ä¤ÎÀÕÇ¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤ª¤«¤ß¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È24»þ´Ö¶ÐÌ³¡É¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÌëÃæ¤Ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¡¢³¬ÃÊ¤ò¶î¤±²¼¤ê¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤¦¤Á¤Î¿ÆÊý¤Ï½éÂå¼ãÇµ²Ö¤ÎÄï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·»Äï»Ò¤¿¤Á¤«¤éº½¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ê¡¢°ì¾£ÉÓ¤òÌµÍý¤ä¤ê¸ý¤Ë¤¯¤ï¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ê¤È¡¢ÁÔÀä¤Ê¥¤¥¸¥á¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÉô²°¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÀäÂÐ¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡Åö»þ¤ÎÆ£ÅçÉô²°¤Ï¡¢³Ñ³¦¤Ç¤â¿ÞÈ´¤±¤¿·Î¸ÅÎÌ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¡ÖÅÚÉ¶¤Îµ´¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿½éÂå¼ãÇµ²Ö¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£NHK¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ43Ç¯´ÖÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤òÃ´Åö¤·¡¢90ºÐ¤Î¸½ºß¤âÅìµþÁêËÐµ¼Ô¥¯¥é¥Ö²ñÍ§¤È¤·¤Æ¹ñµ»´Û¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¿ù»³Ë®Çî»á¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¸½Ìò²£¹Ë»þÂå¤Î½éÂå¼ãÇµ²Ö¤Ï¡¢³Ê²¼¤ÎÎÏ»Î¤òÁê¼ê¤Ë100ÈÖ°Ê¾å¤Î·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³Ê²¼¤ÎÎÏ»Î¤Ë·Î¸Å¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òÁêËÐÍÑ¸ì¤Ç¡È¤¢¤ó¤Þ¡É¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤ò¤Û¤°¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¤¬¡¢½éÂå¼ãÇµ²Ö¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤ì¤ò1»þ´Ö°Ê¾åÂ³¤±¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡È´À¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç·Î¸Å¤¹¤ë¡É¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ÖäÆÉô²°¤«¤éÆÈÎ©¤·¤ÆÆó»Ò»³Éô²°¤ò¶½¤·¤Æ¤«¤é¤â¡¢¸·¤·¤¤»ØÆ³¤Ç¼ÂÄï¤Îµ®¥Î²Ö¤ä¸å¤Ë²£¹Ë¤È¤Ê¤ë¼ã»°¿ù¡ÊÆóÂåÌÜ¼ãÇµ²Ö¡Ë¡¢Î´¤ÎÎ¤¤é¤ò°é¤Æ¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£µ®¥Î²Ö¤Ï¡¢·»¤Ç¤¢¤ê»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë½éÂå¼ãÇµ²Ö¤Î¶µ¤¨¤òÃé¼Â¤Ë¼é¤ê¡¢¸·¤·¤¤»ØÆ³¤ÇÄï»Ò¤¿¤Á¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·Î¸Å¤¬¸·¤·¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤ª¤«¤ß¤µ¤ó¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¤ÎÌÜÇÛ¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£µª»Ò¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤È¤ê¤ï¤±¿©»ö¤Ë¤Ïµ¤¤òÇÛ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éô²°¤ò¶½¤·¤Æ¤«¤é5Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ï¤Á¤ã¤ó¤³ÈÖ¤È°ì½ï¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÇã¤¤½Ð¤·¤Ë¤â¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢2¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬ÆþÌç¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Î¿©»ö¤òºî¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Äï»Ò¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤Á¤ã¤ó¤³¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤³¾ì¤Ï²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤à¡£¤½¤³¤Ç¼ã¤¤»Ò¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÉô²°¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÂçÂÎ¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£´Ø¼è¤Î¿©»ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢½ø¥Î¸ý¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¿©¤Ù½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ï¤Ë»ä¤ÎÌÜ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢²¼¤Î»Ò¤¬ËþÂ¤Ê¿©»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¾ì½êÃæ¤Ï¡¢¸á¸å1»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÃæ·Ñ¤ÇÄï»Ò¤¿¤Á¤ÎÁêËÐ¤ò¸«¤Æ¡¢¾¡ÇÔ¤òÂç³Ø¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Èà¤é¤Ï¹ñµ»´Û¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È°§»¢¤ËÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¡È¤â¤Ã¤È¹¶¤á¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤è¡É¤È¤«¡ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆÍ¤²¡¤·¤À¤Ã¤¿¤ï¤Í¡É¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¡£¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´ò¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤êÀ³Ê¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¹ç¤ï¤»¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁêËÐÉô²°¤ÏÂç¤¤Ê²ÈÄí¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¡¢Äï»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤«¤ß¤µ¤ó¤ÎÌò³ä¤È¤·¤Æ¡¢¿ÆÊý¤¬¸·¤·²á¤®¤¿¤é»Ò¶¡¤ò¤«¤Ð¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤·¡¢¤·¤Ä¤±¤â¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£·Î¸Å¤À¤±¤Ç¤Ï¶¯¤¤ÎÏ»Î¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¡È24»þ´ÖÂÎÀ©¤Î¥±¥¢¡É¤¬¼º¤ï¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤â¤Þ¤¿¡¢³Ñ³¦¤ËÇ÷¤ëÀÅ¤«¤Ê´íµ¡¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£