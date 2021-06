他人から否定的に評価されて気分を害する人は少なくはないだろうが、海外では自身の仕事に否定的な評価をされ彼女に八つ当たりした男がいる。

イギリス・ヨークシャー州で、16年間画家として活動している31歳の男が、ある顧客から自身の作品に対する悪いレビューを受けたことに腹を立て、一緒にいた恋人の女性に暴力を加えたと海外ニュースサイト『Leeds Live』と『The Daily Star』などが5月8日までに報じた。

報道によると、男は2月14日のバレンタインデーの前日に女性とホテルで過ごし、一緒に酒を飲んでいたという。2人は約6カ月前から交際していた。男が酒を飲んでいる時、画家として活動している自身のFacebookページに顧客から否定的なコメントが投稿されたという。コメントの具体的な内容は明かされていない。

男は激怒し、ホテルの部屋にあった壁掛けテレビを壁から引き離し、一緒にいた女性の頭をテレビで殴るなどして八つ当たりした。女性は男から逃げるため部屋を出ようとしたが、男は女性を床に押し倒し、自分たちが持ってきたスーツケースで女性の体を何度も殴ったそうだ。

女性は「殴られて気持ちが悪いから外に出してほしい」と男に言い、男は女性を車の助手席に乗せて高速道路を走った。具体的な時間は不明だが、ある程度高速道路を運転すると、男は脇に車を停車させ女性を無理やり押し出し、高速道路の脇に置き去りにしたという。男は一人で車を運転しその場を去った。なお、飲酒運転に関しては後に行われた裁判で触れられたという情報はない。

女性は約4時間40分後に、何とか自分の家までたどり着いた。女性は最初は徒歩で高速道路の路肩を歩いていたが、その後はたまたま道路を通りかかった人が女性を車に乗せ、家まで送ったという。

家に着いてしばらくすると、男が女性の家を訪れ、女性は男を家に入れたという。男は再び怒りだし、女性の家のリビングルームにペンキを投げつけたり、女性の家のテレビや電子レンジを壊したりして暴れだしたという。ペンキは女性の家にあったものなのか男が用意したものかは不明である。女性は13歳の息子と2人で暮らしていたが、危険を察知した女性は息子を連れて自身の車に避難した。それからも男は棒のようなもので女性と息子が乗っている車を殴り続けたという。

女性と息子がどのようにして男から逃れたのかは明かされていないが、その後男は自宅に帰り、翌日、警察に自首した。男は棒で女性の車を殴ったことや女性の家にペンキを投げたと警察に伝えたが、女性から暴力を振るわれ自衛のために車などに危害を加えたと主張した。しかしその後の警察の調べにより女性は男に手を出していないことや、男がホテルでも暴れ女性に暴力をはたらいたことが明らかになり、逮捕された。男は暴行や器物損害などの罪で2年2カ月の刑務所行きを言い渡されたという。なお、女性の怪我の具合について具体的なことは明かされていない。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「男はやることが幼稚すぎる。レビューが悪かったことを理由に暴力を振るうなどありえない」「テレビで頭を殴られたら相当なことになる。女性はかなりの怪我だっただろう」「男の暴力的な性格も怖いけど、女性に暴力を振るわれたと嘘をついたり女性の家に押しかけるのも怖い。男は精神的に問題があったのかもしれない」「警察に自首をしているが女性のせいにしようとしていて卑怯」「男が女性の家を訪れた時、女性は男をなぜ家に入れたのか。追い返せばよかったのに。女性の息子も怖い思いをしただろう」「男は元から暴力的な気質があったのだろう。事件以前にも女性は暴力を振るわれていた可能性がある。もっと早く別れていたらと思う」「男は酒に酔っていた可能性もある。酒に影響される人は恐ろしい」「ここまでして2年2カ月の刑務所行きとは罰が軽すぎる」などの声が挙がっていた。

画家を含め、自営業者は顧客からのレビューが仕事を左右することもあり、気にする人も多いかもしれない。しかしそれが暴力を振るっていい理由には決してならないだろう。記事内の引用について

