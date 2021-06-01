ÂÎ¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¿§¤Î¿·¼ï¤Î¥¢¥Þ¥¬¥¨¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ë
by Robert Couse-Baker
¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢ËâË¡³¦¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¤ª²Û»Ò¡Ö¥«¥¨¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ò¤·¤¿¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¿§¤Î¥¢¥Þ¥¬¥¨¥ë¤¬¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢Åç¤Î¥×¥é¥êÀîÎ®°è¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Multiple trans-Torres Strait colonisations by tree frogs in the Litoria caerulea group, with the description of a new species from New Guinea
https://www.publish.csiro.au/zo/Fulltext/ZO20071
Look at This Newly Discovered, Utterly Adorable 'Chocolate' Frog Species
https://www.sciencealert.com/look-at-this-new-species-of-cute-chocolate-frog
¥°¥ê¥Õ¥£¥¹Âç³Ø¤ª¤è¤Ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥é¥ó¥ÉÇîÊª´Û¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ý¡¼¥ë¡¦M¡¦¥ª¥ê¥Ð¡¼»á¤é¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ä¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥¨¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ê¥È¥ê¥¢(Litoria)¡×Â°¤Ë´Ø¤·¤Æ¹ÈÏ¤ÊÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¦µæ·ë²Ì¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥¢¥¯¥»¥¹¤Î³Ø½Ñ»ï¡ÖAustralian Journal of Zoology¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯»öÁ°½àÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥¨¥ë¸¦µæ¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç°ìÈÌÅª¤Ê¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥°¥ê¡¼¥ó¥Ä¥ê¡¼¥Õ¥í¥Ã¥°¡×(¥¤¥¨¥¢¥á¥¬¥¨¥ë¡¢³ØÌ¾¡§Litoria caerurea(¥ê¥È¥ê¥¢¡¦¥«¥¨¥ë¥ì¥¢))¤¬¥ê¥È¥ê¥¢Â°¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ÇµÄÏÀ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2016Ç¯¡¢Î¾À¸Îà³Ø¼Ô¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥å¥¨¥ë¥Þ¥ó»á¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥È¥ê¥¢Â°¤ÏÊ£¿ô¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊ¬³ä¤Î·ë²Ì¡¢¥ê¥È¥ê¥¢¡¦¥«¥¨¥ë¥ì¥¢¤Ï¡Ö¥é¥Î¥¤¥Ç¥¢(Ranoidea)¡×Â°¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¡¢³ØÌ¾¤â¡ÖRanoidea caerurea(¥é¥Î¥¤¥Ç¥¢¡¦¥«¥¨¥ë¥ì¥¢)¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¬³ä¤Îº¬µò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î°äÅÁ»Ò²òÀÏ¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ï·çÂ»¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î²Ê³Ø¼Ô¤¬Ê¬³ä¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²óÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥ª¥ê¥Ð¡¼»á¤é¤â»¿Æ±¤·¤Ê¤¤Î©¾ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥é¥Î¥¤¥Ç¥¢¡¦¥«¥¨¥ë¥ì¥¢¡×¤ÎÌ¾Á°¤ò»È¤ï¤º¡Ö¥ê¥È¥ê¥¢¡¦¥«¥¨¥ë¥ì¥¢¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥Ð¡¼»á¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¥ê¥È¥ê¥¢¡¦¥«¥¨¥ë¥ì¥¢¤¬¤É¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÈÏ°Ï¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢Åç¤ÇÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢Åç¤Îµ÷Î¥¤Ï¡¢ºÇ¤âÎ¾¼Ô¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¥¹³¤¶®¤Ç150km¤Û¤É¡£¤«¤Ä¤Æ³¤ÌÌ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¤ÏÎ¦¶¶¤Ç¹Ô¤Íè¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢À¸Êª¼ï¤ÎÃø¤·¤¤º®ºß¤¬¤¢¤ê¡¢¥ê¥È¥ê¥¢¡¦¥«¥¨¥ë¥ì¥¢¤âÎ¾Êý¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢ÆîÉô¤Ë¤¢¤ë¥µ¥Ð¥ó¥ÊÃÏÊý¤Ç¤â¥ê¥È¥ê¥¢¡¦¥«¥¨¥ë¥ì¥¢¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ê¥È¥ê¥¢¡¦¥«¥¨¥ë¥ì¥¢¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥é¥ó¥É½£ËÌÉô¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¶¦ÄÌ¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢ÅçÆîÂ¦¡¦¥Ç¥£¥»¥×¥·¥ç¥óÏÑ¤ËÃí¤°¥×¥é¥êÀîÎ®°è¤ÎÇ®ÂÓ±«ÎÓ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥È¥ê¥¢¡¦¥«¥¨¥ë¥ì¥¢¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥ê¥È¥ê¥¢Â°¤Î¥«¥¨¥ë¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿·¼ï¤Î¥«¥¨¥ë¤Ï¡ÖÇØÃæ¤Î¿§¤¬Ãã¿§¤Î¤ß¤Ç¡¢Çò¿§¤ä²«¿§¤ÎÈÃÅÀ¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÌÜ¤Î¸å¤í¤Ë»ç¿§¤Î¾®¤µ¤ÊÈÃÌæ¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÆ¹ÂÎ¡¦»Í»è¡¦¹¢¤ÎÊ¢Â¦¤Ï°Å³ì¿§¡ÁÃæ³ì¿§¡×¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¡¢Â¾¤Î¥ê¥È¥ê¥¢Â°¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥ê¥È¥ê¥¢¡¦¥ß¥é(Litoria mira)¡×¤ÎÌ¾Á°¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥ß¥é¡×¤Ï¥é¥Æ¥ó¸ì¤Ç¡Ö¶Ã¤¡×¡ÖÉÔ»×µÄ¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Ä´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥ª¥ê¥Ð¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¥ê¥È¥ê¥¢¡¦¥«¥¨¥ë¥ì¥¢¤Î¿ÆÀÌ¤Ë¤¢¤¿¤ë¼ï¤¬¡¢¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÄãÃÏÇ®ÂÓ±«ÎÓ¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯¸«¤µ¤ì¤¿¥ê¥È¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¡£
¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥«¥¨¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤ò¿©´á²½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
¥ª¥ê¥Ð¡¼»á¤é¤ÎÄ´ºº¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥«¥¨¥ë¤Î°ìÉô¡£¾åÃÊ¤¬¥ê¥È¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¡¢ÃæÃÊº¸¤¬¥ê¥È¥ê¥¢¡¦¥«¥¨¥ë¥ì¥¢¡¢ÃæÃÊ±¦¤¬¥ê¥È¥ê¥¢¡¦¥«¥Ù¥ë¥Ë¥³¥é(Litoria cavernicola)¡¢²¼ÃÊº¸¤¬¥ê¥È¥ê¥¢¡¦¥®¥ì¥Ë(Litoria gilleni)¡¢²¼ÃÊ±¦¤¬¥ê¥È¥ê¥¢¡¦¥¹¥×¥ì¥ó¥Ç¥£¥É(Litoria splendid)¡£
¥ê¥È¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¤ò»£±Æ¤·¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¥«¥¨¥ë¤ÎÃµº÷¤òË¸¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ï¥Ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Èó¾ï¤Ë½ë¤¯¤Æ¼¾¤Ã¤¿¾ì½ê¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥ê¥È¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¤Ï¥×¥é¥êÀîÎ®°è¤Î¤Û¤«¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢ÅçËÌÂ¦¤Ç¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åç¤ÎÁ´°è¤Ë¹¤¯À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£