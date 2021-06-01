ÊÆÍÌ¾¥Ð¥ó¥ÉÉ÷¤Î¾Æ¤Ä»Å¹¤ò°ñ¾ë¤ÇÈ¯¸«¢ª¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖËÜ¿Í¡×¤âÃíÌÜ¡¡Å¹Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¡©ÂåÉ½¤ËÊ¹¤¤¤¿
¡Ö9·î¤ËÈËÀ¹¤·¤½¤¦¡×
¤½¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢¤È¤¢¤ë¾Æ¤Ä»Å¹¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î¤ËÈËÀ¹¤·¤½¤¦¤Ê¾Æ¤Ä»²°......¡©¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Á¤é¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖEARTH,CHICKEN¡õFIRE¡×¡Ê°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡Ë¡£
Å¹Ì¾¤Î¾å¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿ÉÔ»àÄ»¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê³°´Ñ¤À¡£
¤³¤ì¤Ï2021Ç¯5·î30Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¤¢¤±¤ß¤µ¤ó¡×¡Ê¡÷akemi127¡Ë¤¬
¡ÖºòÆü¡¢¥é¡¼¥á¥ó²°¤«¤é¸«¤¨¤¿¾Æ¤Ä»²°¡£
¤È¤Ã¤Æ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤â¤Î¡£6·î1ÆüÍ¼Êý¸½ºß¡¢1Ëü8000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤ë¤Û¤É¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï
¡Ö9·î¤á¤Ã¤Á¤ãÈËÀ¹¤·¤Æ¤½¤¦¡×
¡ÖÅ¹°÷¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥¢¥Õ¥í¥Ø¥¢¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×
¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¥«¥ê¥ó¥Ð»ý»²¤·¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥È¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë
9·î¡¢¥µ¥¿¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥È¡¢¥¢¥Õ¥í......¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤½¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤¬Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢1970Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥ó¥É¡ÖEarth, Wind & Fire¡×¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡ÖEARTH,CHICKEN¡õFIRE¡×¤È¡ÖEarth, Wind & Fire¡×¡£¤³¤ì¤Ï³Î¤«¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë......¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥¢¥Õ¥í¥Ø¥¢¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÊÌ¾¤«¤é¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Ê¤ó¤È¤³¤ÎÅê¹Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖEarth, Wind & Fire¡×¤Î¥Ð¥ó¥É¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤«¤é¤âÈ¿±þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤¬1Æü¡¢Åê¹Æ¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ÎÅ¹¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Î¤³¤È¤òÁÛµ¯¤·¤¿¤½¤¦¤Ç
¡Ö¥¢¡¼¥¹¥Á¥¥ó¡õ¥Õ¥¡¥¤¥¢¡©¡¡¥¢¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥É¡õ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡©
¤¤¤ä¤³¤ì¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤Ê¤¡¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â©»Ò¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬30ºÍ¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¤ÈÈ¯¸«»þ¤Î´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ÎÅ¹Ì¾¡¢¤ä¤Ï¤ê¡ÖEarth, Wind & Fire¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¼Ô¤ÏÆ±Æü¡¢¡ÖEARTH,CHICKEN¡õFIRE¡×¤ÎÂç´Ø·ÃÂåÉ½¤ò¼èºà¤·¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¡ÖEARTH,CHICKEN¡õFIRE¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅ¹Ì¾¤ÎÍ³Íè¤òÂç´ØÂåÉ½¤Ë¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢
¡ÖÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×
¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖEarth, Wind & Fire¡Ê°Ê²¼¥¢¡¼¥¹¡Ë¤Î¤³¤È¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¡¼¥¹¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç³Ú¤·¤¯¤ÆÍÙ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤Ê¤¢¡¢ÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤¢¡¢¤È»×¤Ã¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂç´ØÂåÉ½¡Ë
°ÊÁ°¤«¤é¡¢¥¢¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬»þÀÞ¤ªµÒ¤È¤·¤ÆË¬¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤Î¤ªÅ¹¡£
º£²ó¡¢¥Ð¥ó¥É¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤«¤éÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êõ¤¯¤¸¤¬Åö¤¿¤ë¤è¤ê¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÆñ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¿ÆÀÌ¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ëÂç´ØÂåÉ½¤Ï
¡Ö¥¢¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤óÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¤ê¤«¤é¸«¤¨¤Å¤é¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿º£¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë³È»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Å¹Ä¹¤Ï¥¢¡¼¥¹¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ÖSeptember¡×¤Î²Î»ì¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö9·î21Æü¡×À¸¤Þ¤ì¡¢Âç´ØÂåÉ½¤â9·îÀ¸¤Þ¤ì¤À¤½¤¦¡£¤³¤ì¤âÅ¹Ì¾¤ÎÍ³Íè......¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯±ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¸ø¼°¤Ë¤âÇ§ÃÎ¡Ê¡©¡Ë¤µ¤ì¤¿¡ÖEARTH,CHICKEN¡õFIRE¡×¡¢º£¸å¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤ÎÀ»ÃÏ¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£