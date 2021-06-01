¡ÚÅìµþ¸ÞÎØ¡ÛÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Ø¤Î¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤¬ËÜ³Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¶¥µ»¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£Ê£Ï£Ã¡Ë¤Ï£±Æü¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤ÎÆüËÜÁª¼êÃÄ¤Ë¸þ¤±¤¿¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÅÔÆâ¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê£Î£Ô£Ã¡Ë¤Ç¡¢Áª¼êÃÄ¤ÎÌò°÷¤È£¶¤Ä¤Î¹ñÆâ¶¥µ»ÃÄÂÎ¡Ê£Î£Æ¡Ë¤ÎÌó£²£°£°¿Í¤¬¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£É£Ï£Ã¡Ë¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¡£Ê¡°æÎõÃÄÄ¹¡Ê£¶£³¡Ë¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÀÜ¼ï¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¡£ÀÜ¤¹¤ë¿Í¤È¤Î´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬ÆüËÜ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡°ìÉô¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤«¤é¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÀÜ¼ï¤¹¤ë¡¢¤·¤Ê¤¤¤ÏËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤¹¤ë¡£¡ÊÀÜ¼ï¤·¤¿Áª¼ê¤È¡Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥ë¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÉûÈ¿±þ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÊó¹ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Èø¸©¹×Áí´ÆÆÄ¡Ê£¶£±¡Ë¤Ï¡ÖÌ©¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢Ä¹¤¯ÂÔ¤¿¤º¤ËÂÇ¤Æ¤¿¡£µï¹ç¤ï¤»¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤â¡ØËÜÅö¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÎý½¬¤¬¤Ç¤¤ë¡Ù¡Ø°Â¿´¤·¤Æ¶¥µ»¤¬¤Ç¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ê£Ï£Ã¤Ç¤ÏÁª¼ê¡¢´ÆÆÄ¤éÌó£±£¶£°£°¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢£··î£²£°Æü¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ë£²²óÌÜ¤ÎÀÜ¼ï¤ò½ª¤¨¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡ÖÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊJOC¡Ë¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯