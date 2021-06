漫画家・岩泉舞による『岩泉舞作品集 MY LITTLE PLANET』が31日に発売された。同書には、『七つの海』から約30年ぶりとなる新作読み切り『MY LITTLE PLANET』が収録されている。

【写真】雑誌掲載時のカラーページも再現 『岩泉舞作品集 MY LITTLE PLANET』収録カット

1992年に刊行された1冊のコミック『岩泉舞短編集1 七つの海』は、みずみずしい感性で描かれたジュブナイルファンタジーの作品群。漫画ファンから熱烈に支持され、長年にわたり新作が待ち望まれていたが、今回、新作短編マンガ『MY LITTLE PLANET』(32ページ)を含む作品集が発売された。

新作『MY LITTLE PLANET』は32ページの読み切りファンタジー短編。魔法都市で生まれた最後の子供マーニーとグレイス、正反対の性格の2人が、星を育てるゲームをすることになり…。

本書ではそのほか、代表作である『ふろん』『忘れっぽい鬼』『たとえ火の中…』、『七つの海』『COM COP』『COM COP2』を、コミックスではカットされた雑誌掲載時のカラーを再現して完全収録。さらに、単行本未収録作の『COM COP〜夢みる佳人〜(原作:村山由佳)』『KING』『クリスマスプレゼント(原作:武論尊)』も加えた336ページの決定版となっている。

『岩泉舞作品集 MY LITTLE PLANET』は小学館より発売中。定価1540円(税込)。