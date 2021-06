【NBC編】更新か打ち切りか...米ドラマシリーズの行方をチェック！

アメリカでは昨秋から放送スタートしたドラマがシーズンフィーナーレを迎えている。通常よりも話数が少なかったり、放送が後ろ倒しになったりと昨年からの新型コロナウイルス(COVID-19)の影響を受けていたシーズンだった。そんな中で無事更新できたのか、それとも打ち切りなのか...。シリーズの更新状況をネットワークごとに見ていこう。【NBC編】

更新決定

・シーズン9へ

・シーズン24へまで更新済み

・シーズン11まで更新済み

・シーズン10まで更新済み

・シーズン8まで更新済み

・シーズン5まで更新済み

・シーズン6へ(ファイナル)

・シーズン2へ

・『Kenan』シーズン2へ

(キーナン・トンプソン主演のコメディドラマ)

・『Mr. Mayor』シーズン2へ

(テッド・ダンソン主演のコメディドラマ)

・『Transplant』シーズン2へ

(カナダ製作の医療ドラマ)

・『Young Rock』シーズン2へ

打ち切り決定

・(シーズン8)

・(シーズン1)

・(シーズン1)

(コロナ渦でZoomなどのアプリやその他のテクノロジーを駆使して、家族や友人と絆を保とうとする様子を描くシットコム)

・『Superstore』(シーズン6)

(『アグリー・ベティ』アメリカ・フェレーラ出演の大型量販店を舞台にしたコメディドラマ)

検討中

・シーズン5へ?

・シーズン4へ?

・シーズン3へ?

