¤Þ¤ë¤Ç½Æ·âÀï!! ¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤¬È¯¤¹¤ë¡È¾×·âÅª¤Ê²»¡É¤Ë¶Ã¤ ¡Ö±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¡×
¡¡¤È¤¢¤ëÆ°Êª¤Î¡ÖÇú²»¡×¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¢¨Çú²»Ãí°Õ¢¨¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê½Æ·âÀï¤À¤Ã¤¿¡×¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤¬È¯¤¹¤ë²»¤¬¡È¾×·âÅª¡É¤ÈÏÃÂê¡ª
¡¡ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¾¾¹¾¥Õ¥©¡¼¥²¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡×¤ÇÊë¤é¤¹¡¢¥Ï¥·¥Ó¥í¥³¥¦¤Î¥Õ¥É¥¦¤¯¤ó¤¬È¯¤¹¤ë¤¯¤Á¤Ð¤·¤Î²»¡£¤³¤Î²»¤Ï¡È¥¯¥é¥Ã¥¿¥ê¥ó¥°¡É¤È¤¤¤¦¡¢¤¯¤Á¤Ð¤·¤òÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤·¿Æ°¦¡¦µá°¦¡¦°Ò³Å¤Ê¤É¤Î´¶¾ð¤òÉ½¤¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÊýË¡¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À ¡£¤Î¤ó¤Ó¤ê¤ª¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¥Õ¥É¥¦¤¯¤ó¤â´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À»ô°é°÷¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¤è¤¯¤¯¤Á¤Ð¤·¤òÌÄ¤é¤¹¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î²»¤Ï¡¢½Æ·âÀï¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¾×·âÅª¤ÊÇú²»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤¬Àè·î29Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê½Æ·âÀï¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÄ«¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·¤Ë¤·¤¿¤é°ìÈ¯¤Çµ¯¤¤é¤ì¤½¤¦¡×¡Ö¤É¤³¤Î±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤ÎÇ÷ÎÏ¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ºÆÀ¸²ó¿ô¤ÏÌó52Ëü²ó¡¢¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤Ï3Ëü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë(¢¨6·î1Æü12»þ¸½ºß)¡£¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ÖABEMA Morning¡×¤Ï¡¢¡Ö¾¾¹¾¥Õ¥©¡¼¥²¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡×¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ò¼èºà¡£¡Ö¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö´üÂÔ°Ê¾å¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ê¥Õ¥©¡¼¥²¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Î¤³¤È¤ò¡ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë