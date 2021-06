リサーチャーのジェーン・マンチュン・ウォン氏のツイートによると、Twitterは誤情報拡散対策の一環として、誤報警告ラベルの導入準備に取り掛かっているとのことです。

Twitterは、フェイクニュースなどの拡散を防ぐため、未読記事をリツイートしようとするユーザーに対して記事を先に読むことを促す警告機能を導入しています。現在、その対策の一環として、以下の3つのレベルの誤報警告ラベルの導入に向けての準備が行われているようです。



最新情報を見る情報収集する誤解を招く表現



ウォン氏によると、Twitterはツイートの内容に応じて、上記3つのラベルのいずれかを表示するとのことです。



例えば、ウォン氏の「一酸化二水素(水)を60g一気に飲んで、今は気分が悪い」というツイートに対してTwitterは、水の情報について「最新情報を見る」というラベルを表示しています。



さらに、「あと12時間で、世界の一部が暗闇で覆われます。期待してください」というツイートでは、ウォン氏はタイムゾーンの概念に言及しているのであって、世界が終わるという意味ではない為、タイムゾーンの情報について「情報収集する」のラベルが表示されています。



最後の例として、「私は食べる。亀は食べる。したがって、私たちは亀なのです」とツイートしていますが、論理的な誤りがある為、「誤解を招く表現」のラベルが表示されています。



