¥¨¥¹¥Æ¡¼¤ÎCM¤¬¤³¤Î1Ç¯´ÖŽ¤¶¯¤ß¤ÎŽ¢½ü¶Ý¸ú²ÌŽ£¤ò¤¢¤¨¤ÆÉõ¤¸¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¼¯ÌÓ¹¯»Ê¡Ø¡Ö¿´¡×¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¥â¥Î¤¬Çä¤ì¤ë¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö½ü¶Ý¡×¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤»¤Ð¤â¤¦¤«¤ë¤¬¡Ä
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È³èÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¨¥¹¥Æ¡¼¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¤³¦Åª¤Ê´¶À÷³ÈÂç¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢2020Ç¯2·î¤Ë³¤³°¤«¤éÄ´Ã£Í½Äê¤À¤Ã¤¿¿·¾¦ÉÊ¤Î¸¶ºàÎÁ¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤òÂç¤¤¯ÊÑ¹¹¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ì¥ÓCM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹¹ðÏÈ¤Ï´û¤ËÇã¤¤ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢»£±ÆÆü¤â³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¿·¾¦ÉÊ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¾¦ºà¤ò¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤Ù¤¤«¡£¤¹¤ß¤ä¤«¤Ë¡¢·èÃÇ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¨¥¹¥Æ¡¼¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï½ü¶Ý¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡Ö½ü¶Ý¡×¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤»¤Ð¡¢Çä¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤ÏÃ»´üÅª¤Ê¼ý±×¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Æ¤â¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¿®ÍÑ¤ò¼º¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Í»ö¤Î¤È¤¤Û¤É¿Í¤Î¿´¤ÏÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ËÊØ¾è¤·¤Æ¤â¤¦¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿´¤Ï³Î¼Â¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖË¡¿Í¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´ë¶È¤â¿Í³Ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤ä¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¡ÊÊØ±×¡Ë¤ò¾ðÊó¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ö¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡¢¹¹ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤«¤é¤³¤½ÎÉ¤¤CM¤ò¡×
»ä¤¬·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿2020Ç¯2·î¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤³¤½¤Þ¤À¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Î²Á³Ê¤Ï¹âÆ¤·¡¢»öÂÖ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÍ½Ãû¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤âºßÂð¶ÐÌ³¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Æ¬¤ò¥°¥Ã¤ÈÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ò²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¼õ¿Ç¤¹¤ë¤È¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¡¢ÍÛµ¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ëµ¤¤¬ÌÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¡¢ÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡Ö¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òCMºî¤ê¤Î¼´¤Ë¿ø¤¨¤è¤¦¤È»×¤¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤Ï¡¢¥¨¥¹¥Æ¡¼¤Î¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¾Ã½ºÞ¡Ö¾Ã½ÎÏ¡×¤Î¥³¥¢¤Ê²ÁÃÍ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÊÄºÉÅª¤Ê¶õµ¤¤òÊ§¿¡¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥¨¥¹¥Æ¡¼¤ÎÎëÌÚµ®»Ò¼ÒÄ¹¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤«¤é¤³¤½ÎÉ¤¤¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È·èÃÇ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£À¾Àî¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¾è¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó
2020Ç¯4·î¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¾Ã½ÎÏ¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ï¡¢´¬Êª¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀ¾Àîµ®¶µ¤µ¤ó¤¬³¹¤«¤éÅÄ¼ËÆ»¤ò¶î¤±È´¤±¤ÆÃÇ³³ÀäÊÉ¤ËÅþÃ£¤·¡¢¡Ö¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤¾¡×¤È¶«¤Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Èá¤·¤¤¤È¤¤Ïµã¤±¤Ð¤¤¤¤
¤¿¤ÀÌÀÆü¤ÎÄ«¤Ë¤Ï
¾Ð¤Ã¤Æ¤ë·¯¤¬¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤
¤¢¡¼·¯¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤ó¤À
¤¢¡¼¤³¤ì¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤ó¤À
¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤¾
¾Ã½ÎÏ
¤Ê¤¼¡¢¡Ö¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡£¼Â¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀ¾Àî¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤½¤Î°Õ¿Þ¤ò¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢À¾Àî¤µ¤ó¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°Õ¿Þ¤òÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç»×¤¤ÀÚ¤êÁö¤ê¡¢Â¾ì¤Î°¤¤¾ì½ê¤ò¤â¶î¤±È´¤±¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¥»¥ê¥Õ¤ò¶«¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¾Àî¤µ¤ó¤Î¡È¿Í¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÇ®¤¤µ¤»ý¤Á¤â±ÇÁü¤Ë¤Ï¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¡¢CM¥½¥ó¥°¤È±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«µ¯¤³¤ê¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£´¶¾ð¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Þ¤Ç¼«½Í¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À
À¾Àî¤µ¤ó¤¬ÎÏ¶¯¤¯¡Ö¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤¾¡×¤È²Î¤Ã¤¿¾Ã½ÎÏ¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²»³Ú¤òÄ°¤¯Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢»Ò¶¡¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¤éÎÞ¤¬½Ð¤¿¡£¿´¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëº£¤³¤ÎCM¤ò¸«¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤¾¡×
¡Ö¾Ð¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¾Ð¤¦¡ªÅÜ¤ë¤È¤¤ÏÅÜ¤ë¡ªµã¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éµã¤¯¡ª¼«½Í¤À¤«¤é¤Ã¤Æ´¶¾ð¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Þ¤Ç¼«½Í¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡ª¡×
¡Öº£Æü¤ÏÊì¤ÎÃÂÀ¸Æü¡ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ò¤¤¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¸µµ¤¤Ê´é¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡×
¡Ö¤³¤ÎÁ°¤ªÅ¹¤ò³«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¿´¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ê¾®Çä¶È¡Ë¡×
¡Öµã¤¯¤³¤È¤ò²æËý¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Í¡ªÈá¤·¤¤¤È¤¡¢¤Ä¤é¤¤¤È¤¡¢µã¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤È¤ËÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡ª¡×
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¶õµ¤¤Ï¤Þ¤¿Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¡¢½é¤á¤Æ¤Î¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤ÎÈ¯Îá¡¢¡ÖÀ¸³è¤Î°Ý»ý¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ì¹ç¡×¤ò½ü¤¯³°½Ð¼«½ÍÍ×ÀÁ¡¢³Ø¹»¤ä±Ç²è´Û¤Ê¤É¤ÎµÙ¹»¡¦µÙ¶È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ÎÀ©¸Â¤ÎÍ×ÀÁ¡£¸©¤ò¤Þ¤¿¤°°ÜÆ°¤ä°û¿©Å¹¤Î³«¶È»þ´Ö¤ÎÀ©¸Â¡¢½Ð¼Ò¤ÎÀ©¸Â¡¢¥ê¥â¡¼¥È¶ÐÌ³¤Ê¤É¼¡¡¹¤Ë´¶À÷ÂÐºö¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¹¹ð¶È³¦¤Î¡Ö°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¡×
´¶À÷ËÉ»ß³ÈÂç¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÄó¾§¤µ¤ì¤¿¡Ö¿·¤·¤¤À¸³èÍÍ¼°¡×¤Ï¡¢¹¹ðÀ©ºî¤Î¸½¾ì¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¹ð¶È³¦¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤ÏÀ©ºî¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä½Ð±é¼Ô¤ò¼é¤ë¤â¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î¶õµ¤¤Ë±è¤ï¤Ê¤¤É½¸½¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡×¤Î°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡¦Âç¿Í¿ô¤¬½¸¤Þ¤ëÉ½¸½¡Ê°û¤ß²ñ¡¢µï¼ò²°¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤Ï´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë
¡¦¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤ÏÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë
¡¦Æ±¤¸¶õ´ÖÆâ¤Ë2¿Í°Ê¾å¤Î½Ð±é¼Ô¤¬¤¤¤ëÉ½¸½¤Ï¡¢´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë
¤³¤ì¤é¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï±ó³Ö½Ð±é¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÃæ»ß¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤ËÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊóÆ»¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê°ìÊÕÅÝ¤Ç¤¹¡£À¤´Ö¤Î¶õµ¤¤Ï¡ÖÀµÏÀ¡×°ì¿§¤È¤Ê¤ê¡¢¿··¿¥³¥í¥ÊÍÛÀ¼Ô¤Ï¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤µ¤ì¡¢´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤â¸Ü¤ß¤º¤ËÎ¤µ¢¤ê¤·¤¿¿Í¤ÏÈóÆñ¤òÌÈ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ë²Î¤¤¡¢ÍÙ¤ë¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç±ê¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±³°½Ð¤òÈò¤±¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤·¡¢°û¤ß²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¼«¿È¤â¤½¤ì¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼Ò²ñ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢¿´¤Î±üÄì¤Ç¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤º¡¢ÉÔËþ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤³¤«ÌµÍý¤ä¤ê¤ËÉÔ¾òÍý¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿´»ý¤Á¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤½¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·CM¤ÎÀ©ºî¤Ç¤Ï
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¨¥¹¥Æ¡¼¤ÎÎäÂ¢¸ËÍÑ¾Ã½ºÞ¡ÖÃ¦½Ãº¡×¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤ÎÀ©ºî¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡ÖÉÔ¾òÍý¤Ê¿´¤òÍÏ¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤À¸³è¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡×¤Ç¤¹¡£¹¹ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤ÏÄìÈ´¤±¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Æ¡¢Ç½Å·µ¤¡£¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤â¡¢ÉÔ¾òÍý¤Êµ¤»ý¤Á¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤è¤¦¡£¤½¤¦»×¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ï¤³¤ó¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
½Ð±é¼Ô¤Î¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¹â¶¶°¦¤µ¤ó¤ÈÅÄÃæ¤ì¤¤¤Ê¤µ¤ó¤¬¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿SNS¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡×¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤ò½¸¤á¡¢¤´¼«Âð¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¹â¶¶¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¤Ã¤ÆÆÀ°ÕÎÁÍý¤È¤«¤¢¤ë¤Î¡©¡×
¡Ö¤¦¤ó¡¢Îä¤ä¤·Æ¦Éå¤Ë¥¥ã¥Ó¥¢¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¤«¤Ê¡×
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¡©¡×
¡ÖÈ¯¹Ú¤µ¤»¤¿¥Ó¡¼¥ó¥º¤Ë¥Í¥®¤òÅº¤¨¤Æ¤È¤«¡×
¡Ö¤½¤ì¡¢Ç¼Æ¦¤À¤è¤Í¡×
¼è¤ë¤ËÂ¤é¤Ê¤¤¡¢¤À¤±¤É¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2¿Í¤¬ÎäÂ¢¸Ë¤ËÃ¦½Ãº¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¤Ï2¿Í¤¬²Î¤¦CM¥½¥ó¥°¤È¥À¥ó¥¹¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃ¦½Ãº¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢öÎäÂ¢¸Ë¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ò¤È¤í¤¦
¢öÃº¤ÎÎÏ¤Ç¤Ë¤ª¤¤¤ò¤È¤í¤¦
¢öÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤À
¢ö¤ª¤¦¤Á¤¬³Ú¤·¤¤
¢öÃ¦½Ãº
¢£ÀµÏÀ¤ò¤¦¤Î¤ß¤Ë¤»¤º¡¢Ìä¤¤Ä¾¤¹ÂçÀÚ¤µ
¤³¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤Î»£±Æ»þ¡¢Éô²°¤òÌÏ¤·¤¿¥»¥Ã¥ÈÆâ¤Ë¤Ï¹â¶¶¤µ¤ó¤È¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î2¿Í¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾®·¿¥É¥í¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤ÎÌµ¿Í»£±Æ¤È¤¤¤¦½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¡¢¾®·¿¥É¥í¡¼¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤êÍî²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Éô²°¤òÈô¤Ó²ó¤ê¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ìÈ¯»£¤ê¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»£±Æ¸½¾ì¤ËÆþ¤ë¿Í¿ô¤ò¾¯¤Ê¤¯¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼ýÏ¿»þ´Ö¤âÃ»¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ï¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬²ò¤±¤¿Ä¾¸å¤Î2020Ç¯6·î10Æü¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¹ðÀ©ºî¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë½¾¤Ã¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¹ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀµÏÀ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¦¤Î¤ß¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Í»ö¤Î¤È¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÍ»ö¤ÇÊÑ²½¤·¤¿¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿´¡×¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë´ó¤êÅº¤¦»ÑÀª¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¢¤¢¤¤À¤«¤é¡¢¢þ¢þ¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦ÀµÏÀ¤¬¤¢¤Õ¤ì»Ï¤á¤¿¤È¤¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¡¢ÀµÏÀ¤ò»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Å¤é¤¤¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ËÜ²»¤ò²¡¤·»¦¤·¡¢ËÜÅö¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤è¤Í¡×¤È¼«Ê¬¤ò¤Ê¤À¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤Îµ¿¤¤¤â¤Ê¤¯¡¢ÁÇÄ¾¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂçÀª¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀµÏÀ¡×¤ÏËÜÅö¤ËÀµ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¡×¤Èº£°ìÅÙÌä¤¤Ä¾¤·¡¢¹Í¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
¼¯ÌÓ ¹¯»Ê¡Ê¤«¤²¡¦¤³¤¦¤¸¡Ë
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼
³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤²¤³¤¦¤¸»öÌ³½êÂåÉ½¡¢¥Þ¡¼¥±¥¿¡¼¡£Áá°ðÅÄÂç¾¦³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Àã°õÆý¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢2003Ç¯¤Ë¥¨¥¹¥Æ¡¼Æþ¼Ò¡£Æ±¼Ò¤òÆüËÜÍ¿ô¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤ËÆ³¤¯¡£Æ±¼Ò¼¹¹ÔÌò¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯¤ËÆÈÎ©¡¢¤«¤²¤³¤¦¤¸»öÌ³½ê¤òÀßÎ©¡£ÂåÉ½ºî¤Ï¾Ã½ÎÏCM¡£11Ç¯¿ÌºÒÄ¾¸å¤Î¡Ö¥ß¥²¥ë¤ÈÀ¾Àîµ®¶µ¤Î¾Ã½ÎÏCM¡×¤Ç°ìÂç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤¹¡£¸½ºß¡¢¥°¥í¡¼¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡ ¶µ¼ø¡¢¥¨¥¹¥Æ¡¼ ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¢Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¡¿Ad-tech Åìµþ¥Ü¡¼¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø°¦¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¡Ù¡ÊWAVE½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¡Ö¿´¡×¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¥â¥Î¤¬Çä¤ì¤ë¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ ¼¯ÌÓ ¹¯»Ê¡Ë