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Nintendo Wins $2.1 Million Judgment Against Pirate Site Operator - TorrentFreak
https://torrentfreak.com/nintendo-wins-2-1-million-judgment-against-pirate-site-operator-210529/
Nintendo Sues ROM Site Into Oblivion
https://kotaku.com/nintendo-sues-rom-site-into-oblivion-1847005315
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by Franck V.
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