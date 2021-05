【今週スタートの海外ドラマ】『フレンズ』リユニオン、『クリマイ』『AOS』新シーズンがついに！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は世界中のファンが待っていた『フレンズ』の特別リユニオン番組や、ロバート・ダウニー・Jrが手掛ける新アメコミシリーズ、ヒュー・グラント主演の映画『フォー・ウェディング』のドラマ版といった注目作品の配信・放送がスタートとなる。お見逃しなく!

5月31日(月)から6月6日(日)にスタートする海外ドラマは以下の通り。

■5月31日(月)

『フレンズ:ザ・リユニオン』(U-NEXT)





ニューヨークで共同生活を送る男女6人組の日常や恋愛を描き大ヒットしたの特別番組!

ジェニファー・アニストン(レイチェル役)、 コートニー・コックス(モニカ役)、 リサ・クドロー(フィービー役)、 マット・ルブラン(ジョーイ)、 マシュー・ペリー(チャンドラー役)、 デヴィッド・シュワイマー(ロス役)といったお馴染みのキャスト6人全員が実際にドラマが撮影されたワーナー・ブラザースのスタジオロット「Stage 24」に大集結!今だから話せる当時の裏話などを思い思いに語る。



■6月1日(火)

『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』シーズン14(Hulu)

米CBSで2005年に放送を開始して以来、多くの人々から愛される犯罪捜査ドラマのシーズン14がSVOD最速配信!

シリーズ通算300話を迎えるシーズン14では、カルト教団の一員にガルシアとリードが人質に取られるなか、過去に捜査したある事件とカルト教団との関係が明らかになる。

『エージェント・オブ・シールド』シーズン6(Hulu)



大ヒット映画『アベンジャーズ』のスピンオフ作品として、2013年に誕生したABC×マーベルのドラマ。次のシーズン7で幕を閉じる。

前シーズン、S.H.I.E.L.D.のチームリーダーであるコールソンが命を落とすという衝撃の結末で幕を閉じた。待望のシーズン6では、それから1年後が描かれることに。本シーズンでは、『ターミナル』のバリー・シャバカ・ヘンリーが未知の生物を研究するベンソン博士役で、『ヘイヴン』のルーカス・ブライアントがケラー捜査官役で新たに加わり、映画『ブレックファスト・クラブ』やTVドラマ『デッド・ゾーン』のアンソニー・マイケル・ホールがゲスト出演する。





『フォー・ウェディング 〜恋するロンドンライフ〜』(Amazon Prime Video)

1994年のヒュー・グラント主演映画『フォー・ウェディング』のリメイク版ドラマ。

『オーシャンズ8』のミンディ・カリングと『ザ・シンプソンズ』のマット・ウォーバートンがクリエイターを務め。オリジナル版映画はもちろん、『ラブ・アクチュアリー』や『ブリジット・ジョーンズの日記』シリーズなどで知られるリチャード・カーティスが製作総指揮として名を連ねる。

その他にもAmazon Prime Videoでは『デクスター』、『ボルジア家 愛と欲望の教皇一族』、『アフェア 情事の行方』といった人気作の配信がスタートとなる。

■6月3日(木)

『サマータイム』シーズン2



イタリア・アドリア海を舞台に高校生サマーの恋と青春を描いたNetflixオリジナルシリーズ『サマータイム』がシーズン2へ! あれから1年、今年もまた甘く切ない夏が始まる。



■6月4日(金)

『スイート・トゥース: 鹿の角を持つ少年』(Netflix)





2009年から2013年にかけてDC傘下のバーティゴ・コミックスより出版されたジェフ・ルミールによる同名コミックスのドラマ版。ロバート・ダウニー・Jr(『アイアンマン』『アベンジャーズ』シリーズ)と、米CWのDCドラマ『ARROW/アロー』で脚本・製作総指揮を務めたベス・シュワルツが手掛ける。

主人公は人間と鹿のハイブリッドである少年ガスで、劇的な出来事をきっかけに荒廃した世界を見つけて家を出た彼は、自身のハイブリッドの起源に隠された答えを求めて世紀末な世界を旅することになる...というストーリー。

『ファースト・デイ わたしはハナ!』(Eテレ)

中学生になるトランスジェンダーの主人公が、本当の自分として生きる"最初の一歩"を描く豪発のヒューマンドラマ。

主演を務めるのは、自身もトランスジェンダーの俳優イーヴィー・マクドナルド。その他、ジョアン・ハント(『氷の素肌 ネイキッド・シンドローム』)、ブレンナ・ハーディング(『ブラック・ミラー』)、マーク・サトゥルノ(『LAW & ORDER』)らが出演する。

『DOMドン 〜若きギャングの物語〜』(Amazon Prime Video)



ブラジル発のクライムドラマが独占配信!

リオデジャネイロを舞台に麻薬戦争と戦う警察官ヴィクター。彼の活躍とは裏腹に息子のペドロは麻薬中毒者で逮捕状も出ている身だ。そんな息子を助けつつも悪に立ち向かうヴィクターの様子が描かれる。



■6月5日(土)

『アート・オブ・クライム 美術犯罪捜査班』シーズン4

美術オンチの男性刑事と女性美術史家の凸凹コンビが歴史的美術品に関連した事件を解決していく、フランス発ミステリードラマ第4章。

美術品にまったく興味がないにもかかわらず、画廊、美術館、城といった文化的な場所で起きた事件を担当する"文化財密売取締本部"に所属するアントワーヌ(ニコラ・ゴブ)と、ルーヴルの美術史家フロランス(エレオノール・ベルナイム)がタッグを組み事件を、事件を解決する。毎回、実在する絵画や建築物が事件に関わってくる本作。シーズン4は、日本でも人気の高いゴッホとロートレックの作品が登場する。





『カジュアル』シーズン1(スーパー!ドラマTV)





映画『JUNO/ジュノ』や『マイレージ、マイライフ』でアカデミー賞監督賞にノミネートされたジェイソン・ライトマンが全面的に手掛けた初のTVシリーズがついに日本初放送!

主人公は、夫の浮気が原因で離婚したばかりの精神科医ヴァレリー(ミカエラ・ワトキンス『トランスペアレント』)。多感な10代の娘ローラを連れて、弟アレックス(トミー・デューイー『コード・ブラック 生と死の間で』))の家に転がり込んできた。アレックスは人気出会い系サイトSnoogerの共同創設者で、サイトのアルゴリズムを開発した張本人。永遠の独身でカジュアルな付き合いの達人だ。姉想いのアレックスは、ヴァレリーが新しい人生を送れるよう、そして楽しいデートライフを送れるよう、自身の出会い系サイトを使ってカジュアルデートの手ほどきをする。最初は失敗続きだったヴァレリーも、だんだんとデートライフを楽しめるようになっていく。[R15+相当]

