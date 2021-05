海外Apple関連メディア9to5Macは現地時間5月29日、Twitterの「いいね」について、Facebookに似たリアクション機能が利用可能になるという噂を報じました。

9to5Macは、Twitter関連リサーチャーのジェーン・マンチュン・ウォン氏のツイートを引用し、Twitterがリアクション機能の拡充に向けて対応を行っていると報じました。



ウォン氏のツイートによると、ハートマークの「いいね」や「面白いね」といったポジティブな表現に加え、「うーん」「悲しいね」等のネガティブな感情表現が追加される可能性があります。



Twitter is working on Tweet Reactions view:

“Likes”, “Cheer”, “Hmm”, “Sad”, “Haha”

The icons for the Cheer and Sad reactions are WIP and shown as the generic heart one at the moment https://t.co/ZCBhH8z7JR pic.twitter.com/dGqq1CzIis

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 28, 2021