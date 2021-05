Twitterは、企業公式アカウント等に付与している「認証済みバッジ」について、申請受付を一時停止すると発表しました。

Twitterは、政府機関や、企業、報道機関等のアカウントに対して、青色の「認証済みバッジ」を付与する取組を行っています。



Twitterは過去3年間、認証済みバッジの申請受付を休止しており、2020年11月の新ポリシーに関する意見募集を経て、2021年5月20日に申請受付を再開しました。



エレコム等の一部企業の公式Twitterアカウントは、認証バッジ申請を行い、無事に認証バッジが付与されたことを喜びの声とともに紹介しています。



Twitterは現地時間5月28日、認証済みバッジ関連のアカウントにおいて、企業等からの認証申請が殺到しており、申請内容を確認する間、新規受付を一時停止すると表明しました。



なお、新規受付については、近いうちに再開すると言及しており「指切りげんまん」を意味する言葉が添えられています。



We’re rolling in verification requests. So we gotta hit pause on accepting any more for now while we review the ones that have been submitted.

We’ll reopen requests soon! (we pinky swear)

— Twitter Verified (@verified) May 28, 2021