カナダの国会議員がビデオ回線での会議中に排尿し、謝罪した。

ウィリアム・エイモス下院議員(46、ケベック州ポンティアック選出)は27日、ツイッターで声明を発表。「昨夜、下院のバーチャル会議に出席中、カメラで撮影されていると気づかずに排尿した」とした。

同議員は先月にも、同僚議員らとのビデオ会議中に裸で映り、物議を醸したばかり。

27日の声明では、「自分の行為と、それを見た人におそらく与えた苦痛について、深く恥じている」とした。

また、今回の出来事は「容認されない」が「事故だった」と説明した。

複数報道によると、エイモス議員は今回、ビデオ会議中にコーヒーカップに排尿したという。

「支援求める」

エイモス議員は、ジャスティン・トルドー首相が率いる自由党の所属。環境問題を扱う弁護士を経て、2015年から国会議員を務めている。

声明では、議員の職務の一部から一時的に離れるとしたが、議員は続けるとした。

同時に、「支援を求める」と表明。ただ、どのような支援をどういう目的で求めるつもりかは説明しなかった。

そして、「私のスタッフの援助と家族の愛に深く感謝している」と結んだ。

先月には裸で

エイモス議員は先月、同僚議員らとのビデオ会議中に、ケベック州とカナダの旗にはさまれた机のそばに裸で立っている姿が映し出された。

同議員は、ジョギング後の着替え中に、誤ってビデオの電源を入れてしまったと釈明。「恥ずかしく思っている」とし、「悪気のない間違い」を二度と起こさないと宣言した。

このときの画像は議員やスタッフらが目にしただけだったが、やがて流出。カナダのメディアやソーシャルメディアで広く拡散された。のちにセバスチャン・ルミール議員が写真を撮影していたと認め、謝罪したが、メディアが入手した経路はわからないとした。

下院のアンソニー・ロタ議長は当時、「嘆かわしい」出来事だとし、ビデオ会議の撮影は禁止されていると注意した。

(英語記事 Politician sorry after urinating during video call)