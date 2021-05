昨今、教師による不祥事やわいせつ事件が後を絶たない。海外でも同じような状況のようだ。

アメリカ・ネバダ州クラークカウンティ署は、教え子の女子生徒と性的関係を持ったとして、高校教師の男を逮捕したと、海外ニュースサイト『8 Newsnow』『Daily Mail』などが5月19日までに報じた。

記事によると5月12日、教師の男は、警察署に自ら出頭したという。出頭前日、未成年者と性行為を持った疑いで、男に逮捕状が出ていた。男は、2007年から同州ラスベガスの高校で生物教師として働く37歳の男だ。約1年以上前の2020年2月頃から警察にマークされ取り調べを受けていたという。捜査に至った経緯は不明だが、捜査が始まると学校側は男を自宅待機処分にしていたそうだ。

起訴状によると男は当初、学校のメールアドレスを使い、教え子の女子生徒と連絡を取り合っていた。その後、連絡ツールをSNSに変更し、2人の写真などを投稿していた模様。警察の捜査を知った男は、証拠隠滅を図った。SNS上の写真やメッセージなどをすべて消去し、女子生徒に、SNSのアカウントから自身をブロックするよう要求したそうだ。

女子生徒が警察に話した内容によると、男は女子生徒の自宅を2度訪問。1度目の訪問では車の中でキスをしただけだったが、2度目の訪問で性行為に及んだという。警察の調べによると、性的関係を持った直後、8段階中4だった女子生徒の小テストの成績が8(満点)に変更されていたそうだ。警察は、2人は合意の上で性行為を持ったようだが、成績を改ざんする交換条件があったのでは、とみている。

男の初公判は9月23日の予定だ。男の認否は伝えられていない。未成年者との性行為は重罪で、有罪となれば、実刑および罰金は免れないという。なお、男が教師の職を解雇されたかなどの情報はない。

このニュースが世界に広がると、「モラルのかけらもない最低教師」「生徒に手を出すのは、教師として絶対にやってはいけないこと。即刻クビ!」「すべては、変態教師を雇った学校の責任」「女子生徒も悪い。成績を上げてもらうためにセックスに応じた」「先生は利用されただけかも。イマドキの女子は怖い。むしろ女子高生が提案した?」「高校教師と女子生徒。純愛でも性的関係になれば犯罪」など、さまざまな声が上がった。

教師は子どもたちのお手本となる存在だ。常に品行方正が求められる。どんな理由であっても、性的関係を持つことは許されないだろう。記事内の引用について

