本稿では、2021年6月に発売予定となっている日本&北米の注目タイトルをピックアップしてご紹介します。

『Virtua Fighter esports』

発売日:1日(JP) 機種:PS4 ジャンル:対戦格闘

URL:https://www.virtuafighter.jp/vfes/ps4/



『帰ってきた 魔界村』

発売日:1日(JP) 機種:PC/PS4/XB1 ジャンル:横スクロールアクション

URL:https://www.capcom.co.jp/makaimura/return/



『Necromunda: Hired Gun』

発売日:1日(US) 機種:PC/PS5/PS4/XSX|S/XB1 ジャンル:

URL:https://www.focus-home.com/en-us/games/necromunda-hired-gun



『Operation: Tango』

発売日:1日(US) 機種:PC/PS5/PS4/XSX|S/XB1 ジャンル:2人協力スパイアクション

URL:http://www.operation-tango.com/



『Stonefly』

発売日:1日(US) 機種:PC/PS5/PS4/XSX|S/XB1/NSW ジャンル:アクションアドベンチャー

URL:https://stoneflygame.com/



『有翼のフロイライン Wing of Darkness』

発売日:3日(JP) 機種:PC/PS4/NSW ジャンル:ハイスピードフライトシューティング

URL:https://www.exabilities.com/yuyoku-f-jp



『Astalon -地球の涙-』

発売日:3日(JP) 機種:PC/PS4/XB1/NSW ジャンル:2Dアクションプラットフォーム



『Tour de France 2021』

発売日:3日(US) 機種:PC/PS4/XB1 ジャンル:ロードバイクレーシング



『Sniper Ghost Warrior Contracts 2』

発売日:4日(US) 機種:PC/PS4/XSX|S/XB1 ジャンル:FPS

URL:https://www.sniperghostwarriorcontracts2.com/



『Last Kids on Earth and the Staff of Doom』

発売日:4日(US) 機種:PC/PS4/XB1/NSW ジャンル:アクションRPG

URL:https://outrightgames.com/games/the-last-kids-on-earth/



『最涯(さいはて)の列車 時の終わり、大地の始まり。』

発売日:4日(JP) 機種:PC ジャンル:旅情アドベンチャー

URL:https://store.steampowered.com/app/1601410/_/



『琴葉姉妹とライサント島の伝説』

発売日:4日(JP) 機種:PC ジャンル:2.5DアクションRPG

URL:https://store.steampowered.com/app/1569180/_/



『ウムランギジェネレーション スペシャルエディション』

発売日:5日(JP) 機種:NSW ジャンル:サイバーパンクフォトグラフィカルアクション



『マイティ・グース』

発売日:5日(JP) 機種:PC/PS5/PS4/XB1/NSW ジャンル:ガンアクションシューティング



『●LIVE IN DUNGEON』

発売日:5日(JP) 機種:PC ジャンル:RPG

URL:https://www.heaviside-creations.org/live-in-dungeon



『GUILTY GEAR -STRIVE-』

発売日:8日・11日(JP) 機種:PC/PS5/PS4 ジャンル:対戦格闘

URL:https://www.guiltygear.com/ggst/jp/



『Chivalry 2』

発売日:8日・24日(JP) 機種:PC/PS5/PS4/XSX|S/XB1 ジャンル:中世戦場アクションFPS



『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』

発売日:10日(JP) 機種:PS5 ジャンル:RPG

URL:https://www.jp.square-enix.com/ffviir_ig/



『NINJA GAIDEN: マスターコレクション』

発売日:10日(JP) 機種:PC/PS4/XB1/NSW ジャンル:アクション

URL:https://teamninja-studio.com/ngmc/jp/



『Open Country』

発売日:10日(US) 機種:PC/PS4/XB1 ジャンル:狩猟アドベンチャー

URL:https://opencountrygame.com/



『ラチェット&クランク パラレル・トラブル』

発売日:11日(JP) 機種:PS5 ジャンル:アクション

URL:https://www.playstation.com/ja-jp/games/ratchet-and-clank-rift-apart/



『ナビつき! つくってわかる はじめてゲームプログラミング』

発売日:11日(JP) 機種:NSW ジャンル:プログラミング

URL:https://www.nintendo.co.jp/switch/awuxa/



『廃深』

発売日:11日(JP) 機種:PC ジャンル:サバイバルホラーアクションアドベンチャー

URL:https://qureate.net/haishin/



『スペースインベーダー フォーエバー』

発売日:17日(JP) 機種:PS4/NSW ジャンル:シューティング

URL:https://spaceinvaders.jp/



『Red Solstice 2: Survivors』

発売日:17日(US) 機種:PC ジャンル:ストラテジーRPG

URL:https://store.steampowered.com/app/768520/Red_Solstice_2_Survivors/



『Dungeons & Dragons: Dark Alliance』

発売日:22日(US) 機種:PC/PS5/PS4/XSX|S/XB1 ジャンル:アクションRPG

URL:https://darkalliance.wizards.com/en



『ENDER LILIES: Quietus of the Knights』

発売日:22日(JP) 機種:PC/NSW ジャンル:2DアクションRPG

URL:https://www.enderlilies.com/ja



『SCARLET NEXUS』

発売日:24日・25日(JP) 機種:PC/PS5/PS4/XSX|S/XB1 ジャンル:ブレインパンク・アクションRPG

URL:https://snx.bn-ent.net/



『戦国無双5』

発売日:24日(JP) 機種:PS4/XB1/NSW ジャンル:タクティカルアクション

URL:https://www.gamecity.ne.jp/sengoku5



『Rust』

発売日:24日(JP) 機種:PS4/XB1 ジャンル:サバイバルFPS

URL:https://rust.double11.com/ja-jp



『聖剣伝説 Legend of Mana』

発売日:24日(JP) 機種:PC/PS4/NSW ジャンル:アクションRPG

URL:https://www.jp.square-enix.com/seiken_lom/



『Caligula2』

発売日:24日(JP) 機種:PS4/NSW ジャンル:RPG

URL:https://www.cs.furyu.jp/caligula2/



『那由多の軌跡:改』

発売日:24日(JP) 機種:PS4 ジャンル:ストーリーARPG

URL:https://2021.falcom.co.jp/nayuta/



『Hades』

発売日:24日(JP) 機種:NSW ジャンル:ローグライトアクション



『わるい王様とりっぱな勇者』

発売日:24日(JP) 機種:PS4/NSW ジャンル:絵本を旅するRPG

URL:https://nippon1.jp/consumer/waruiosama/



『Alex Kidd in Miracle World DX』

発売日:24日(US) 機種:PC/PS5/PS4/XSX|S/XB1/NSW ジャンル:アクション

URL:https://www.mergegames.com/alex-kidd-in-miracle-world-dx



『Roguebook』

発売日:24日(US) 機種:PC ジャンル:デッキ構築型ローグライクRPG

URL:https://roguebook.xsollasitebuilder.com/ja-JP/



『テニス ワールドツアー 2 COMPLETE EDITION』

発売日:24日(JP) 機種:PS5 ジャンル:テニス

URL:http://www.o-amuzio.co.jp/games/tennisworldtour2/



『Super Mash』

発売日:24日(JP) 機種:NSW ジャンル:アーケード/シミュレーション/インディーズ

URL:https://cosen-net.com/supermash/



『ハミダシクリエイティブ』

発売日:24日(JP) 機種:PS4/NSW ジャンル:学園に来ない女子と見過ごしがちな青春を探す学園恋愛ADV

URL:https://imel.co.jp/hamidashi/



『Sugar*Style』

発売日:24日(JP) 機種:PS4/NSW ジャンル:恋愛アドベンチャー

URL:http://www.entergram.co.jp/sugarstyle/



『現代大戦略 2020〜揺れる世界秩序!大国の野望と世界大戦〜』

発売日:24日(JP) 機種:NSW ジャンル:ウォーシミュレーション

URL:https://www.ss-beta.co.jp/products/gd2020_switch/



『マリオゴルフ スーパーラッシュ』

発売日:25日(JP) 機種:NSW ジャンル:ゴルフ

URL:https://www.nintendo.co.jp/switch/at9ha/



『トニー・ホーク プロ・スケーター 1+2』

発売日:26日(JP) 機種:NSW ジャンル:スケートボード

URL:https://www.tonyhawkthegame.com/ja



『Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol』

発売日:29日(US) 機種:PC/PS4/XB1/NSW ジャンル:アクション

以上、6月に発売予定となっている注目新作タイトルのピックアップでした。