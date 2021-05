『第93回アカデミー賞』国際長編映画賞ノミネートの香港映画『少年の君』(7月16日公開)のポスタービジュアルと場面写真が解禁された。中国で“13億人の妹”の愛称で親しまれる女優チョウ・ドンユイと、国民的アイドルにして本作で演技派俳優としての地位を確立したイー・ヤンチェンシーが主演を務める本作。ポスターには、丸刈りにしたチョウ・ドンユイがイー・ヤンチェンシーとともに雨に打たれている衝撃的なビジュアルが使用されている。

【動画】映画『少年の君』特報

本作は、壮絶ないじめ、苛烈な受験戦争、ストリートチルドレンなど過酷な社会問題を描いたサスペンスでもありながら、主人公2人が魅せるピュアな魂の交錯が激しく胸を打つ青春映画。

進学校に通う高校3年生のチェン・ニェン(チョウ・ドンユイ)。大学進学のための全国統一入学試験を控え殺伐とする校内で、ひたすら参考書に向かい息を潜めて卒業までの日々をやり過ごしていた。そんな日々の中、同級生の女子がクラスメイトのいじめを苦に、校舎から飛び降り自らの命を絶った。少女の死体に無遠慮に向けられる生徒たちのスマホのレンズ、その異様な光景に耐えきれなくなったチェン・ニェンは、遺体にそっと自分の上着をかけてやる。しかしそのことがきっかけで、激しいいじめの矛先はチェン・ニェンへと向かうようになってしまう。

彼女の学費のためと犯罪スレスレの商売に手を出している母親以外に身寄りはなく、頼る者もないチェン・ニェン。同級生たちの悪意が日増しに激しくなる中、下校途中の彼女は集団暴行を受けている少年を目撃し、とっさの判断で彼シャオベイ(イー・ヤンチェンシー)を窮地から救う。つらく孤独な日々を送る優等生の少女と、ストリートに生きるしかなかった不良少年。二人の孤独な魂は、いつしか互いに引き合ってゆくのだが…。

中国国内では諸般の事情によりほとんど宣伝が行われないまま公開されたにもかかわらず、250億円近い興行収入をあげる大ヒットととなった。また香港アカデミー賞ともいわれる『香港電影金像奨』では作品賞・監督賞・主演女優賞を含む8冠を達成したほか、これまでに57の映画賞を獲得。アカデミー賞国際長編映画賞にもノミネートされた。

監督は、「インファナル・アフェア」シリーズへの出演で知られる俳優・監督のエリック・ツァンの息子で、デビュー作から高い評価を獲得した俊英デレク・ツァン。チョウ・ドンユイとイー・ヤンチェンシーを主演に迎え、スリリングかつ繊細な美しき傑作を作り上げ、監督作として初めて日本での全国劇場公開が決定した。

解禁されたポスタービジュアルは、目を閉じて雨に打たれるチョウ・ドンユイとイー・ヤンチェンシーを捉え、寄り添う二人の横には「君が、私の明日を守ってくれた」「君が、俺の明日を変えてくれた」と、それぞれのお互いへの思いを表したコピーが並ぶ。チョウ・ドンユイはなぜ丸刈りに? 場面写真には傷だらけになったイー・ヤンチェンシーのカットもあり、彼らの身にどんな禍(わざわい)が降りかかるのか。優等生の少女と不良少年の“出会うはずのない二人”の行く末が気になって仕方ない。

