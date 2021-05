ミスター・ビッグことクリス・ノース、『SATC』続編『And Just Like That...』に出演決定！

現在、米HBO Maxにて製作が進んでいる『SEX AND THE CITY』(以下『SATC』)のリバイバル版となる『And Just Like That...(原題)』。お馴染みのキャストが登場するかどうか、当サイトでも情報をお伝えしてきたが、一度は出演しないと報道されていたミスター・ビッグこと、クリス・ノースがカムバックすることが明らかとなった。米Deadlineが報じている。

リバイバル版『And Just Like That...(原題)』は、キャリー、シャーロット、ミランダの3人が、あの頃と同じニューヨークの街で暮らしながら、30代の時よりもさらに複雑になった50代での友情や現実社会を歩んでいく様子を描く。サラ・ジェシカ・パーカー(キャリー役)、クリスティン・デイヴィス(シャーロット役)、シンシア・ニクソン(ミランダ役)の続投は決定している。

本作で製作総指揮を務めるマイケル・パトリック・キングは「クリスとまた仕事が出来るのが楽しみだよ! SATCの新しい物語を進めるのに、ミスター・ビッグなしで出来るわけないじゃないか」と、まさに復活を待っていたファンが思っていたことを代弁するかのようなコメントを発表。

英タブロイド紙Daily Mailによると、米NBCの人気シリーズに出演中のデヴィッド・エイゲンバーグ(スティーヴ役)も契約の話が進んでいると報じているが、正式な発表はされていない。エイダン役のジョン・コーベットは復帰することを自ら認めているため、デヴィッドの復帰が決まれば、3人揃ってのカムバックがかなうことになる。

また、『グレイズ・アナトミー』で、シーズン2から10シーズンにわたりカリー・トーレスを演じたすることもお伝えしていた通り。演じるキャラクター、チェ・ディアスは、ノンバイナリーでクィアなスタンドアップコメディアンであり、キャリーが定期的に出演するポッドキャストのホストを務めているという設定だ。

各話30分の全10話構成となる『And Just Like That...』は現在、製作中。(海外ドラマNAVI)

Instagramアカウント @chrisnothofficial @ranker