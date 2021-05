緊急決定！『フレンズ：ザ・リユニオン』5月31日（月）より配信決定！

世界中のファンが待っていた! 大人気シリーズ17年ぶりの同窓会『フレンズ:ザ・リユニオン』がU-NEXTにて5月31日(月)より見放題、独占配信されることが決定した。

ニューヨークで共同生活を送る男女6人組の日常や恋愛を描くは、 1994年の放送開始より一世を風靡し、 エミー賞ほか数多くの賞を受賞、いまも世界中で愛され続ける大人気シリーズ。当サイトでも製作決定の段階から、ゲストスターの解禁時、予告編やキーアートがお披露目となった際にもお伝えしてきたが、本国でのHBO Max配信の数日後に日本でも見られることになる。

『フレンズ:ザ・リユニオン』では、 ジェニファー・アニストン(レイチェル役)、 コートニー・コックス(モニカ役)、 リサ・クドロー(フィービー役)、 マット・ルブラン(ジョーイ)、 マシュー・ペリー(チャンドラー役)、 デヴィッド・シュワイマー(ロス役)といったお馴染みのキャスト6人全員が実際にドラマが撮影されたワーナー・ブラザースのスタジオロット「Stage 24」に大集結!今だから話せる当時の裏話などを思い思いに語る。

6人揃った姿を再び見られるというだけでも十分なのだが、ゲストも超豪華。ご近所さん役だったラリー・ハンキンやゲラー兄妹の父役だったエリオット・グールド、レイチェルの妹役として登場していたリース・ウィザースプーン、チャンドラーの元カノことジャニス役のマギー・フィーラー、ガンター役のジェームズ・マイケル・タイラー、モニカの元カレのリチャードを演じたトム・セレックといった懐かしのキャストから、俳優や司会者としてマルチに活躍するジェームズ・コーデン、元プロサッカー選手のデヴィッド・ベッカム、スーパーモデルのカーラ・デルヴィーニュ、そして音楽界からBTS、ジャスティン・ビーバー、レディ・ガガなど今をときめくスターが登場。さらにのキット・ハリントン、『ザ・オフィス』のミンディ・カリングといったセレブゲストも登場する。

『フレンズ:ザ・リユニオン』は5月31日(月)15:00より見放題配信予定(※変更の可能性あり)

『フレンズ:ザ・リユニオン』

(C)2021 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max™ is used under license.