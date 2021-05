PS4/Switch用ソフト「Dead by Daylight」について、最新追加チャプターとなる「バイオハザード」チャプターの詳細とトレーラーが公開された。6月に配信開始予定だ。

全世界3600万人を震撼させるホラーサバイバル「Dead by Daylight」は、非対称型のマルチプレイゲーム。5人のプレイヤーのうち4人は「生存者」となってフィールドからの脱出を図り、「殺人鬼」となったひとりは生存者たちを妨害する。脱出に成功すれば生存者の勝利、逆に全滅すれば、殺人鬼側の勝利となる。

2016年のWindows版発売と同時に人気を博し、100万本以上を売り上げた。

そして先日、新チャプターにカプコンの伝説的サバイバルホラーゲーム「バイオハザード」が登場することが発表された。



「Dead by Daylight」の最新チャプター「バイオハザード」チャプターは、6月16日、PS4/PS5/Switchなど各種プラットフォーム向けにBehaviour Interactiveより配信予定だ。また、トレーラーも公開された。

■Dead by Daylight | バイオハザード | Reveal Trailer



■追加チャプターをプレイするには「Dead by Daylight」ゲーム本編が必要

PS4用パッケージソフト「Dead by Daylight サイレントヒルエディション 公式日本版」、Switch用ソフト「Dead by Daylight 公式日本版」または「Dead by Daylight サイレントヒルエディション 公式日本版」にてゲーム本編をご利用のうえ、PS Storeならびにニンテンドーeショップにて追加コンテンツ「バイオハザード」チャプターを入手しよう。

「バイオハザード」チャプターの詳細を公開!



【2人の新・生存者】

レオン・S・ケネディとジル・バレンタイン

「バイオハザード]シリーズに登場するレオン・S・ケネディは、アンブレラ社がもたらす惨禍から市民を救うためにその人生を捧げてきた大人気キャラクター。「Dead by Daylight」で彼は、自らが生き延びるために戦うこととなる。

レオンと同様にファンに愛されるジル・バレンタインは、S.T.A.R.S.の優秀な士官。エンティティによって囚われるまで、崩壊するラクーンシティからの脱出に加え、屋敷での事件を生き延びるべく戦っていた。

【新・殺人鬼 ネメシス】

タイラントとして知られる、「バイオハザード」のネメシスが使用可能に。この恐ろしいキャラクターは、触手による強力な攻撃で生存者を感染させ、感染を増加させるほど、より強力になり触手の攻撃距離も伸びている。

【新マップ:ラクーンシティ警察署】

新マップとして、ラクーンシティ警察署が登場。ここはかつて正義の象徴であり、ラクーンシティのシンボルだった。

【ゾンビに注意】

「バイオハザード」チャプターでは、「Dead by Daylight」史上初のAI操作の殺人鬼が登場。生存者はネメシスの強力な攻撃を避けるだけでなく、徘徊するゾンビに噛みつかれないように気をつけなければならない。生存者はこの状況に適応し、新しい戦術を編み出す必要が出てくるだろう。



【商品ラインアップ】

■Switch版「Dead by Daylight 公式日本版」

※7月8日よりパッケージデザインが新ロゴでリニューアル!

<収録内容>

●ゲーム本編 ※6つのチャプターを含む

価格:4,600円(税別)

製品情報ページ:https://bit.ly/3fQNFdY



■Switch版/PS4版「Dead by Daylight サイレントヒルエディション 公式日本版」

<Switch版>

● ゲーム本編 ※6つのチャプターを含む

● 追加コンテンツ:『サイレントヒル』チャプター(デジタル版 \785相当)

● スペシャルサウンドトラック(8曲)ダウンロードコード

コラボチャプター「サイレントヒル」のリリースを記念して、制作されたパッケージ版限定の特典。「サイレントヒル」の山岡晃氏と「Dead by Daylight」のミシェル・F・エイプリル氏の作曲家がコラボした、リミックス7曲と山岡氏作詞・作曲のボーナストラック「月のように」を収録。

価格:4,900円(税別)

製品情報ページ:https://bit.ly/3lk5u76



<PS4版>

● ゲーム本編 ※4つのチャプターを含む

● 追加コンテンツ:『サイレントヒル』チャプター、『憎しみのチェーン』チャプター

● スペシャルサウンドトラック(8曲)CD

コラボチャプター「サイレントヒル」のリリースを記念して、制作されたパッケージ版限定の特典CD。「サイレントヒル」の山岡晃氏と「Dead by Daylight」のミシェル・F・エイプリル氏のふたりの作曲家がコラボした、リミックス7曲と山岡氏作詞・作曲のボーナストラック「月のように」を収録。

価格:4,600円(税別)

製品情報ページ:https://bit.ly/3lk5u76



【共通基本情報】

ジャンル :ホラー・アクション

プレイ人数 :2人〜5人(オンライン専用)

発売元 :株式会社3goo / Behaviour Interactive,Inc.

CERO :Z(18歳以上対象)

※NintendoSwitchで、オンラインマルチプレイを楽しむには、Nintendo Switch Onlineへの加入(有料)が必要。

※PlayStation(R)4でオンラインマルチプレイを楽しむには、PlayStation(R)Plusへの加入(有料)が必要。

(C) 2015-2021 BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

(C) CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

