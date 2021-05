卒業アルバムは修学旅行や学園祭などの学校生活の思い出を形に残してくれるもので、年を経てからも若かりし時代に思いをはせるのに使われます。アメリカ・フロリダ州の高校が卒業アルバムに含まれる女性の胸や肩が「ドレスコードに反している」として無断で修正し、大きな注目を集めています。

80 yearbook photos, all girls, edited by St. Johns County high school employee

https://www.news4jax.com/news/local/2021/05/21/80-yearbook-photos-all-females-edited-by-st-johns-county-high-school-employee/

Parents voice anger over yearbook photo edits at Florida high school

https://www.staugustine.com/story/news/education/2021/05/21/st-johns-county-parents-angery-yearbook-photo-edits-girls-clothes-bartram-trail-high-school-florida/5199666001/

Florida High School Edited Girls' Yearbook Photos To Cover More Of Their Chests : NPR

https://www.npr.org/2021/05/23/999596246/florida-high-school-edited-girls-yearbook-photos-to-cover-more-of-their-chests

実際の写真が以下、左側が修正前、右側が修正後です。2枚の写真を見ると一目瞭然で、「胸の谷間」が修正されていることがわかります。胸の他にも、肩の露出も修正されていたとのこと。

This is a before and after yearbook photo taken of Bartram Trail 9th grade high school student, Riley O’Keefe.



She says it was deemed inappropriate by the school and photoshopped in the printed edition.



Parents and students are now asking for a major change.@ActionNewsJax pic.twitter.com/f8MjkZMDOw— Ben Ryan (@BenRyanANJax) May 20, 2021

同様の修正が施された生徒は80名で、全員が女性。一方、集合写真は修正対象となっておらず、水着の生徒が多数写り込んでいる水泳部の写真などはそのまま掲載されました。

Another side-by-side comparison of a Bartram Trail High School student’s edited yearbook photo.

We're working to get more info on how these decisions were made. Tune in to #News4Jax at 6 on @wjxt4. STORY: https://t.co/NMlQeo7jKP pic.twitter.com/qMp3q1o0GA— Joe McLean (@JoeMcLeanNews) May 21, 2021

この修正を行ったフロリダ州セント・ジョンズ群のバートラムトレイル高校の担当者によると、今回の修正は学校の所属地区が掲げる服装規定に基づいており、ウェブサイト上に「学区の行動規則に準拠していない場合、年鑑のすべての生徒の写真がデジタル調整される可能性がある」という免責事項が記載されているとのこと。学区の広報担当者はこれに対し、「(服装規定に)違反していたか、していなかったかについてはさまざまな意見があると考えられます。学生の行動規則の中に服装規定は存在しますが、実際の施行は学校次第、管理者によって異なります」とコメントしています。

保護者からは、成長期の子どもが抱える自分の見た目に関する不安を刺激し、女の子に対して「体の成長は恥ずかしいものである」という誤ったメッセージを与えるのではという声が上がっており、実際に「不自然な編集を施された生徒がからかわれている」という事態も確認されています。セント・ジョンズ郡学区は保護者からの要求に対して卒業アルバムの払い戻しを行うとしていますが、保護者の多くは報道機関に対して「お金の問題ではない」と主張。今回の一件が示す「服装と性の問題」について根本的な議論がもたれるべきだと語っています。