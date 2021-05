『マクドナルド＆ドッズ 窓際刑事ドッズの捜査手帳』シーズン2が日本に到着！

AXNミステリーにて、英国ミステリードラマ『マクドナルド&ドッズ 窓際刑事ドッズの捜査手帳』シーズン2が日本独占初放送となる。今年2月に英ITVで放送された本作だが、本国ではスケジュールの調整で未だに未放送の最終話も、第1、2話とあわせて放送される。

『マクドナルド&ドッズ 窓際刑事ドッズの捜査手帳』は、野心家で上昇志向が強いマクドナルド警部と、ぼやっとしているが実は天才的な推理力を持つドッズ巡査部長の凸凹コンビが事件解決に挑むミステリードラマ。

舞台となる世界遺産のバースは、英国唯一の温泉地として知られる世界有数の観光地で、ジョージ王朝時代の優美な街並みが魅力。本編で頻繁に登場する、三日月形の曲線が美しい巨大集合住宅「ロイヤル・クレッセント」などの美しい風景も必見だ。

<シーズン2第1話あらすじ>

友人5人で出掛けた熱気球旅行が墜落、生存者は4人だけだった。死亡したフランキーは熱気球から転落したのか、飛び降りたのか? あるいは4人の誰かに突き落とされたのか? それとも、熱気球の墜落は業者過失なのか、何者かによる破壊行為なのか? いくつも謎が渦巻く中、マクドナルドとドッズは航空事故調査局のギルバートと共に捜査を進めていく。やがて、フランキーと生存者4人の関係性、そして調査官ギルバートの過去が明らかになり、事件は予想外の展開に......!



マクドナルド警部を演じるのは、タラ・グヴェイア。そして"現代のコロンボ"と評されるドッズ巡査部長は、ジェイソン・ワトキンス(『ザ・クラウン』『ビーイング・ヒューマン』)が演じる。また、第1話には、ロック・グループ"エイス・ワンダー"のリードボーカルとして人気を博したパッツィ・ケンジット(『リーサル・ウェポン2/炎の約束』)がゲスト出演する。

『マクドナルド&ドッズ 窓際刑事ドッズの捜査手帳』(全3話)は6月12日(土)16:00よりAXNミステリーにて一挙独占放送。(海外ドラマNAVI)

