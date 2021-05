『NCIS：LA』エリック・クリスチャン・オルセン、ハワイ版にカメオ出演!?

『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』でマーティ・ディークスを演じるエリック・クリスチャン・オルセンが、『NCIS』シリーズの新スピンオフでハワイが舞台となる『NCIS: Hawai'i(原題)』へのカメオ出演に関心を示している。

家族と一緒に滞在しているハワイから『Entertainment Tonight』に出演したエリック。新スピンオフに参加したのかと質問され、「レギュラーとして出演するよ」と冗談を言った後、「『NCIS: Hawai'i』にカメオ出演できたらいいだろうな。何も言わずに、ただシーンの背景で歩き過ぎるとかね」と答えた。なお、『NCIS: Hawai'i』の撮影は現在しておらず、6月から開始予定と言われている。

