大人気キャラクター"すみっコぐらし"をモチーフにした和菓子「食べマス すみっコぐらし いちごver.」が2021年5月25日から、全国のファミリーマートで販売されます(一部店舗では取り扱いのない場合があります)。

餡はみるく味といちごみるく味

さむがりでひとみしりの「しろくま」と、あぶらっぽくてのこされちゃった「とんかつ」を和菓子で表現した商品です。それぞれのチャームポイントをぽってりとした"練り切り"で表現しています。

今回はいちごをモチーフにした可愛いデザインで、しろくまは白いからだにいちごのヘタとパンツを、とんかつは茶色のからだにいちごを持った姿になっています。どちらもつぶらな瞳ですみっこに佇んでいる様子を再現しており、可愛さ満点です。

中の餡は、しろくまはからだの色にぴったりの「みるく味」。とんかつは「いちごみるく味ですが、口や鼻のように見える、顔のおにく1%の部分の色合いからこの味わいになったそう」です。和菓子ならではの繊細な味わいを楽しんで。

希望小売価格は398円。見ても食べても楽しめる「食べマス すみっコぐらし いちごver.」は数量限定商品で、なくなり次第販売終了です。

(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.