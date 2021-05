ゲーム開発会社TensionSpliceは、デカいカニが軍隊や地球に襲ってくるエイリアンと戦うアクションゲーム『Attack of the Giant Crab』を発表した。対応プラットフォームはPC(Steam)で、価格や発売日などは未発表。日本語には未対応だ。

Check out the first trailer for my new game "Attack of the Giant Crab": #indiedev #kaiju #gaming pic.twitter.com/l7jpUOxENP