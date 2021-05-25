『BOSCH』ファイナル、『ビバヒル』『THE GREAT』も！Amazon Prime Video 6月の海外ドラマラインナップ
数千もの人気映画やTV番組が見放題のAmazon Prime VideoのSVODサービス。6月に配信がスタートとなる作品のラインナップが解禁となったのでご紹介しよう。
ロサンゼルス市警の刑事ハリー・ボッシュが難事件を解決する姿が描いたAmazonのオリジナル作品で最長寿を誇るAmazon Original 『BOSCH /ボッシュ』のファイナルシーズンをはじめ、ヒュー・グラント主演の映画『フォー・ウェディング』のシリーズ版、『ザ・ボーイズ』のジャック・クエイドやアン・ハサウェイ（『モダン・ラブ 〜今日もNYの街角で〜』）、ダン・スティーヴンス（『ダウントン・アビー』）ら豪華キャストが揃うSFアンソロジードラマ『Solos 〜ひとりひとりの回想録〜』などの注目作が揃った。
6月配信の海外ドラマは以下の通り
■6月1日（火）
・『アフェア 情事の行方』 シーズン1〜5
・『THE GREAT 〜エカチェリーナの時々真実の物語〜』 シーズン1（独占配信）
・『デクスター』 シーズン1〜8
・（独占配信）
・『ブラッド＆トレジャー』 シーズン1
・『ボルジア家 愛と欲望の教皇一族』 シーズン1〜3
・『リヴィエラ〜隠された真実〜』 シーズン1〜2（独占配信）
■6月4日（金）
・『ウォーキング・デッド』 シーズン10 （エピソード17-22）
・Amazon Original 『DOMドン 〜若きギャングの物語〜』 シーズン1※
■6月8日（火）
・『ビバリーヒルズ高校白書／青春白書』 シーズン1〜10
■6月25日（金）
・Amazon Original 『9月の朝 〜カサンドラの物語〜』 シーズン1※
・Amazon Original シーズン1※
・Amazon Original 『BOSCH / ボッシュ』 シーズン7※
※のある作品はAM9:00より独占配信。
（海外ドラマNAVI）
Photo:
Amazon Original 『BOSCH / ボッシュ』 シーズン7
『THE GREAT 〜エカチェリーナの時々真実の物語〜』 シーズン1
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