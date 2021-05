5月の第2日曜日は母の日だ。母親にプレゼントを贈るなど、日ごろの感謝を伝える人が少なくないが、世界には真逆のことをする人もいるようだ。

アメリカ・ウィスコンシン州で、母親にスタンガンを押し当てて暴行した息子が逮捕されたと、海外ニュースサイト『Fox News』『Daily Mail』などが5月11日までに報じた。

記事によると5月9日午後2時半頃、警察は「息子から暴行を受けた」と同州の住宅から緊急通報を受けたという。通報したのは、この住宅に住む43歳の女性(以下母親)だ。母親の話では、「携帯電話が見つからない」と腹を立てた22歳の息子が、スタンガンを持ち出して、母親の首や肩に押しつけて暴行。母親は軽いケガを負ったようだが、大事には至らなかった模様。息子は暴行した直後、交際相手で20歳の女A、その子ども(年齢、性別不明)を連れ、車に乗って逃亡したという。

母親によると、息子とは、2カ月ほど前から母親の家で同居を開始。その際にAと子どもも連れてきて、一緒に同居を始めた。子どもは息子とAの間に生まれた子だと伝えられている。詳細は不明だが、本事件の3日前にも、母親は、Aに顔面を殴られていたそうだ。

警察は、息子とAを指名手配して捜査を開始。しばらくして2人は、約30キロ離れた隣町にいるところを警察に見つかり、逮捕された。息子とAは、容疑を全面的に認めているという。2人は母親に対する暴行罪などで起訴され、今後裁判が開かれる予定だ。息子には、飲酒運転、麻薬所持などの犯罪歴があると報じられている。なお、子どもの行方は報じられていない。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「母親に居候させてもらったのに、暴行するとか最低」「母の日のプレゼントがスタンガンだった。何とショックなプレゼント!」「子どもとガールフレンドを連れて母親の家に戻ってくる時点で、甘い考え。それを許した母親にも責任がありそう」「息子を甘やかして育てた報い」「嫁と姑問題が勃発していて、息子が嫁の味方になって母親を暴行したのでは?」など様々な意見が飛び交った。

親子といえども、一度家を出た娘や息子との同居は難しいものだ。どんな理由であっても、迎え入れてくれた親に暴力を振るうなど、許されることではないだろう。

