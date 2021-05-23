¡Ô¥¦¥ÞÌ¼¤¬10ÇÜ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡©¡Õ¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÎÃ¤·¤¤´é¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡È¥ê¥¢¥ë¶¥ÁöÇÏ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É
¡¡Cygames³«È¯¤Î°éÀ®¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£4·î¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥²¡¼¥àÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤Ü»Ô¾ì¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Ç3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë²÷µó¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê8Ëç¡Ë
¡¡¿Íµ¤¤ÎºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤¬Â¿ºÌ¤Ê¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸µ¡¹¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¶¥ÇÏ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾å¼ê¤Ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥ê¥¢¥ë¶¥ÁöÇÏ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë±è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¤Ä¤¯¤ê¤ÎåÌÌ©¤µ¡×¤¬¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼ÂºÝ¤Î¶¥ÁöÇÏ¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤«¤é¶¥ÇÏ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢¤è¤ê¶¥ÇÏ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡½¡½¡ª ¤Þ¤º¤Ï¡È¿Æ»ÒÆóÂå¡¦ÌµÇÔ¤Î»°´§¡É¤È¤¤¤¦½Å°µ¤ÈÀï¤¤Â³¤±¤¿¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¢¡¢¡
90Ç¯Âå½éÆ¬¡¢¶õÁ°¤Î¶¥ÇÏ¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼
¡¡¥³¥í¥Ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¶¥ÇÏ¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Ä¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¡×¤¬ÉáµÚ¤·¡¢JRA¤ÎÇä¾å¤²¤Ï·øÄ´¤À¡£ÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Çä¾å¤²¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¶¥ÇÏ¾ì¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¶¥ÇÏ¥Ö¡¼¥à¡×¤ÎÅþÍè¤È¸À¤¦¿Í¤â¤Ç¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¡ÖÇÏ·ô¡×¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¿Í´Ö¤Ë¤Ï¼Â´¶¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤¿¤é¤·¤¤¶¥ÇÏÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Ãæ±û¶¥ÇÏ¤Ç¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤«¶¥ÇÏ¥Ö¡¼¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤¤¬¤±¤Ï¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Î1960Ç¯¤Ë¥³¥À¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¥Ö¡¼¥à¤À¤í¤¦¤«¡£73¡¢74Ç¯¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Û¡¼¥¹¡¢¥Ï¥¤¥»¥¤¥³¡¼¤Î¥Ö¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¤Ï¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ90Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤òºÇ¸å¤Ë¥ª¥°¥ê¤¬°úÂà¤¹¤ë¤È¡¢90Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤Ï¶õÁ°¤Î¶¥ÇÏ¥Ö¡¼¥à¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡¡¤³¤Î¤È¤¡¢¥Ö¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿1Æ¬¤¬¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Ð¾È¤Ã¤¿¶¥ÇÏ¾ì¤ò¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ñ¥ÁÖ¤È¤·¤¿Áö¤ê¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÅ·ºÍÈ©¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¼¡¡¹¤Ë¸½¤ì¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤ÎÌ¾¾¡Éé¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×Êª¸ì¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤é¤·¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤â¤Ê¤¯¡¢Ç®¤¯¸ì¤é¤ì¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ì¡¼¥¹¤â¤Ê¤¤¡£¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¡¢¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤Î°ì¿ÍÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡£
Îò»ËÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼
¡¡¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤Ï88Ç¯4·î20Æü¤ËËÌ³¤Æ»¿·´§Ä®¤ÎÄ¹ÉÍËÒ¾ì¤Ç¤¦¤Þ¤ì¤¿¡£Éã¤Ï»°´§ÇÏ¥·¥ó¥Ü¥ê¥ë¥É¥ë¥Õ¡£Êì¤Î¥È¥¦¥«¥¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÏµÓ¤ËÆñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÇÏ¼ç¤Ï¡Ö¥È¥¦¥«¥¤¡×¤Î´§Ì¾¤ÇÇÏ¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤ëÆâÂ¼ÀµÂ§¡ÊÅì³¤¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¡£Åö½é¡¢ÆâÂ¼¤Ï¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ë¾¡¤Ã¤¿¥È¥¦¥«¥¤¥í¡¼¥Þ¥ó¤Ë¥·¥ó¥Ü¥ê¥ë¥É¥ë¥Õ¤òÇÛ¹ç¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¡¼¥Þ¥ó¤¬¸½Ìò¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âå¤ï¤ê¤ËËå¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¥·¥ó¥Ü¥ê¥ë¥É¥ë¥Õ¤ò¼ïÉÕ¤±¤·¤¿¤Î¤À¡£Ì¾ÇÏ¤Ï¤è¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¶öÁ³¤«¤éÃÂÀ¸¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤ÏÁ´ÂÎ¤ËºÙ¿È¤Ç¡¢¸«±É¤¨¤Î¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Çö¤¤ÈéÉæ¤Ë¤Ä¤Ä¤Þ¤ì¤¿¶ÚÆù¤Ï½À¤é¤«¤¯¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¥Ð¥Í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¸å»è¤òÄ»¤Î¤è¤¦¤ËÄ·¤Í¾å¤²¤ë¡¢¡Ö·Üìì¡Ê¤±¤¤¤Ï¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊâ¤Êý¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä´¶µ»Õ¤Ï¾¾¸µ¾Ê°ì¡£Êì¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤¬ÀÒ¤ò¤ª¤¤¤¿±ï¤ÇÂ©»Ò¤òÍÂ¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎGµÇÏ¤Ç¤¢¤ë¡£µ³¼ê¤Ï°ÂÅÄÎ´¹Ô¡Ê¸½Ä´¶µ»Õ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇGµ¤Ë±ï¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óµ³¼ê¤Ï2Ç¯Á°¤«¤éÄ´¶µ»Õ»î¸³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢»î¸³¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤Çµ³¼ê¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¹â¤ÎÌ¾ÇÏ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡2ºÐ¤Î12·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò¾¡¤Ã¤¿¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤Ï¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤¬¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ò¾þ¤Ã¤¿Æü¤ËµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç2¾¡¤á¤ò¤¢¤²¡¢3ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2Ï¢¾¡¤¹¤ë¡£Éã¤Î¥·¥ó¥Ü¥ê¥ë¥É¥ë¥Õ¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ëÍ¥ÅùÀ¸Á³¤È¤·¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÂçËÜÌ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»°´§½éÀï¡¢»©·î¾Þ¤ÏÄ¾Àþ¤ÇÁá¤á¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·¤¤Ã¤¿¡£¸åÊý¤«¤éÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¥·¥ã¥³¡¼¥°¥ì¥¤¥É¤¬Àª¤¤¤è¤¯Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï°ÂÅÄ¤¬¼ê¹Ë¤òÍÞ¤¨¤ë¤À¤±¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã±¾¡1¡¦6ÇÜ¤ÈÃÇÁ³¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£Àè¹Ô½¸ÃÄ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¡¢Ä¾Àþ¤Ç³°¤ò¤È¤ª¤Ã¤Æ¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢2Ãå¤Î¥ì¥ª¥À¡¼¥Ð¥ó¡ÊµÆ²Ö¾ÞÇÏ¡Ë¤Ë3ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ó¥Ü¥ê¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ç¤µ¤¨¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Ï°ì½Ö¶ì¤·¤¤¤«¤È»×¤ï¤»¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Â©»Ò¤Ï´í¤Ê¤²¤Ê¤¯¡¢¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤ËÆó´§¤òÃ£À®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»©·î¾Þ¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÌµÇÔ¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¯¤Î¤Ï¥È¥¥Î¥ß¥Î¥ë¡¢¥³¥À¥Þ¡¢¥·¥ó¥Ü¥ê¥ë¥É¥ë¥Õ¤Ë¤Ä¤Å¤¤¤Æ4Æ¬¤á¡£¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÎò»ËÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥¹¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡ÖÃÏ¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¹Ô¤¤½¤¦¡×¡È»Ë¾åºÇ¶¯ÇÏ¡É¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¥ë¥É¥ë¥Õ¤ÈÈæ¸ª¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë
¡¡¥´¡¼¥ë¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¥Þ¥¹¥³¥ß¤â¶¥ÇÏ´Ø·¸¼Ô¤â¡¢¤À¤ì¤â¤¬¤ª¤Ê¤¸Ì´¤ò¤¤¤À¤¤¤¿¡£
¡¡Éã»ÒÆóÂå¡¢ÌµÇÔ¤Î»°´§ÇÏ¡½¡½¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢É½¾´¼°¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤Îº¸¸å»è¤Ë°Û¾ï¤¬¤ß¤é¤ì¡¢»°Æü¸å¤Î¿Ç»¡¤Çº¸Âè»°Âº¬¹ü¤Î¹üÀÞ¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£Á´¼£6¥«·î¤Î½Å½ý¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢µÆ²Ö¾Þ¤Î½ÐÁö¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢µæ¶Ë¤ÎÌ´¤¬¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡92Ç¯½Õ¡¢¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤ÏÂçºåÇÕ¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¡£µ³¼ê¤Ï¥·¥ó¥Ü¥ê¥ë¥É¥ë¥Õ¤Î¼çÀï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿²¬Éô¹¬Íº¤ËÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£°ÂÅÄ¤¬Ä´¶µ»Õ»î¸³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢³¤³°±óÀ¬¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Î¾è¤êÂØ¤ï¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Ä´¶µ¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿²¬Éô¤¬¡¢¤¢¤ÎÌ¾¸À¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¹Ô¤¤½¤¦¡½¡½¡£
¡¡¥Þ¥¹¥³¥ß¼õ¤±¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤ÉÌÇÂ¿¤Ë¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤Ì¾¼ê¤¬Àä»¿¤·¤¿ÇÏ¤Ï¡¢10¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÂçºåÇÕ¤â²¬Éô¤Î¼ê¹Ë¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÆ°¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ³Ú¾¡¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç7Ï¢¾¡¡£»Ë¾åºÇ¶¯ÇÏ¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ëÉã¿Æ¤ÈÈæ¸ª¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Áê¼¡¤°¸Î¾ã¤Ç»îÎý¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤ë
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤È»×¤¤¤â´ó¤é¤Ê¤¤»îÎý¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£1ºÐ¾å¤Î¥á¥¸¥í¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¤È¤ÎÂÐÀï¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Å·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î4¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÀèÆ¬¤Î¥á¥¸¥í¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤ÏÄ¾Àþ¤ÇµÞÂ®¤Ë¼ºÂ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£5Ãå¡£¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤·¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¥á¥¸¥í¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¤«¤é10ÇÏ¿È¶á¤¯ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÇÔÀï¡£¤½¤ì¤â´°ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤¤¤³¤È¤Ï½Å¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡£Àã¿«¤ò´ü¤¹¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ÊõÄÍµÇ°¤ÎÁ°¤Ëº¸Á°»è¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¡£¤µ¤¤¤ï¤¤ÇíÎ¥¹üÀÞ¤Ç²÷Éü¤âÁá¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Éüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿½©¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¤â7Ãå¤ËÉé¤±¤¿¡£¶þ¿«Åª¤ÊÏ¢ÇÔ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Å¤¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ï5ÈÖ¿Íµ¤¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤È¤Ê¤ëÌÆÇÏ¥æ¡¼¥¶¡¼¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²¤ÊÆ¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤ÎGµÇÏ¤¬6Æ¬¤â½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÊÍ£°ìGµ¾¡¤Á¤Î¤Ê¤¤ÇÏ¤â³®ÀûÌç¾Þ3Ãå¡Ë¡£¹üÀÞµÙÍÜÃæ¤Î¥á¥¸¥í¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î»Ñ¤â¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÇÏ¤Ë¾¡¤ÁÌÜ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Á°É¾È½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤¬ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤é¤·¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£4¡¢5ÈÖ¼ê¤ò¿Ê¤ó¤ÇÄ¾Àþ¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢Æâ¤ÇÇ´¤ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ê¥º¥à¤ò¶¥¤êÉé¤«¤¹¡£Ãåº¹¤Ï¼óº¹¤Ç¤âÆâÍÆ¤Ï´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÇÏ¤È¤·¤Æ3Æ¬¤á¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¡¢Éã¥·¥ó¥Ü¥ê¥ë¥É¥ë¥Õ°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢´°Á´Éü³è¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢1¥«·î¸å¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ç¤Ï11Ãå¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£15ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥á¥¸¥í¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤¬Æ¨¤²¤¤ëÂçÇÈÍð¤Î¤Ê¤«¡¢µ³¾èÄä»ßÃæ¤Î²¬Éô¤ËÂØ¤ï¤Ã¤ÆÅÄ¸¶À®µ®¤¬¾è¤Ã¤¿¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¸å¼ê¤òÆ§¤ß¡¢¸åÊý¤Î¤Þ¤Þ¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤Î¤Á¤Ë¹ø¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÉÔ²Ä²ò¤ÊÇÔÀï¤À¤Ã¤¿¡£
3ÅÙ¤Î¹üÀÞ¤â¡¢ÎÃ¤·¤¤´é¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ
¡¡93Ç¯¡£ÊõÄÍµÇ°¤òÌÜÉ¸¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤ÏÄ´¶µÃæ¤Ëº¸Á°»è¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¡£¾É¾õ¤Ï·Ú¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹üÀÞ¤Ï¤³¤ì¤Ç3ÅÙ¤á¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¤Î¥Æ¥¤¥ª¡¼¤Ç¤âÉüµ¢¤Ï¸·¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ°úÂà¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤ÏÍÇÏµÇ°¤Ë½ÐÁö¤·¤Æ¤¯¤ë¡£1Ç¯¤â¥ì¡¼¥¹¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¤¬Gµ¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤Ï¾ï¼±Åª¤Ë¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Éüµ¢¤òÂÔ¤Á¡¢Éü³è¤ò¿®¤¸¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï4ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤·¤¿¡£
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¡¢¶¥ÇÏ¤Î¾ï¼±¤ò´ÊÃ±¤ËÊ¤¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹½øÈ×¤ÏÃæÃÄ¤ÎÆâ¤ò¿Ê¤ß¡¢2¼þ¤á¤Î4¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÀè¹Ô½¸ÃÄ¤Ë¤È¤ê¤Ä¤¯¤È¡¢Ä¾Àþ¤ÇÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ó¥ï¥Ï¥ä¥Ò¥Ç¤òÂ¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÈ¾ÇÏ¿ÈÂª¤¨¤ë¡¢´°àú¤Ê¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤òÌÜ·â¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¿¤À°¢Á³¤È¤·¡¢¥Ö¡¼¥à¤Î¤Ê¤«¤ÇµÞÁý¤·¤¿¼ã¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥Æ¥¤¥ª¡¼¡ª¡×¡Ö¥Æ¥¤¥ª¡¼¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£µ³¼ê¤ÎÅÄ¸¶À®µ®¤¬ÎÞ¤·¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¡Ö´ñÀ×¤ÎÉü³è¡×¤È½ñ¤¤¤¿¤¢¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼¤À¤±¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÎÃ¤·¤¤´é¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÎÁ°È±¤¬¤Ê¤Ó¤¯¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬³Ê¹¥ÎÉ¤¹¤®¤¿¡£¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡Ê¹¾ÌÌ ¹°Ìé¡Ë