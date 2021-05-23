Amazonの63時間のビッグセール｢Amazonタイムセール祭り｣がスタートしました。

5月26日23:59までの期間限定で人気の商品が、お買得価格で登場。さらに数億種類の商品がポイントアップチャンスになるお祭りセールでお得な狙い目ジャンルとおすすめアイテムを紹介します。

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狙い目のジャンル7選 大容量洗剤詰め替え水・炭酸水・飲料Amazonディバイス・セットストック食材梅雨・雨対策アイテム部屋干し・洗濯便利グッズ大容量オムツ 大容量洗剤詰め替え水・炭酸水・飲料Amazonディバイス・セットストック食材梅雨・雨対策アイテム部屋干し・洗濯便利グッズ大容量オムツ

大容量洗剤詰め替え

【大容量】アタック ゼロ(ZERO) 洗濯洗剤(Laundry Detergent) 詰め替え 1800g (清潔実感! 洗うたび白さよみがえる) ￥1,001（30%オフ）

アリエール バイオサイエンス 部屋干し 洗濯洗剤 ジェルボール 抗菌＆菌のエサまで除去 詰め替え 63個(約4倍) 特選タイムセール: ￥985 (￥16 / 個)

【大容量】トップ スーパーナノックス ニオイ専用 プレミアム抗菌処方 部屋干し 洗剤 蛍光剤無配合 洗濯洗剤 液体 詰め替え 超特大1230g 特選タイムセール: ￥680

レノア 超消臭1WEEK 柔軟剤 フレッシュグリーン 詰め替え 約4.5倍 特選タイムセール: ￥780

【大容量】キュキュット 食器用洗剤 クリア除菌 グレープフルーツの香り 詰め替え 1380ml 特選タイムセール: ￥428

【まとめ買い 大容量】 チャーミーマジカ 食器用洗剤 除菌プラス 詰め替え 大型 880ml×2個 特選タイムセール: ￥584

【大容量】トップ スーパーナノックス 蛍光剤・シリコーン無添加 高濃度 洗濯洗剤 液体 詰め替え 超特大1230g 特選タイムセール: ￥710

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[Amazon限定ブランド] キリン LAKURASHI アルカリイオンの水 PET (2L×9本) 特選タイムセール: ￥960 (￥107 / 本)

アイリスオーヤマ 魚沼産 おいしい水 飲料 540ml ×24本 特選タイムセール: ￥1,222 (￥51 / 本) （31%オフ）

コカ・コーラ ICY SPARK from カナダドライ430mlPET ×24本 特選タイムセール: ￥1,171 (￥49 / 本)

アイリスオーヤマ 炭酸水 富士山の強炭酸水 500ml ×24本 特選タイムセール: ￥1,067 (￥44 / 本)

【内臓脂肪を減らす】 からだを想う オールフリー [ ノンアルコール 350ml×24本 ] 特選タイムセール: ￥2,340 (￥98 / 本)

【発泡酒】[糖質ゼロ・プリン体ゼロ]キリン 淡麗プラチナダブル [ 500ml×24本 ] 特選タイムセール: ￥4,454 (￥186 / 本)

キリン 世界のKitchenから ソルティライチ 500ml PET ×24本 特選タイムセール: ￥1,661 (￥69 / 本)

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Kindle Paperwhite 防水機能搭載 wifi 8GB セージ 広告つき 電子書籍リーダー ￥10,980（￥3000引き）

Kindle キッズモデル 1,000冊以上の子ども向けの本が1年間読み放題 レインボーバードカバー ￥10,980（￥2000引き）

【セット買い】Echo Dot (第4世代) チャコール スイッチボット Hub Mini スマートリモコン ￥6,980（26%オフ）

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ストック食材

《令和2年産》【受注精米】令和2年産新潟県産コシヒカリ 5kg （精米） 特選タイムセール: ￥2,448

【精米】 低温製法米 無洗米 宮城県産 つや姫 5kg 令和2年産 特選タイムセール: ￥2,063

【精米】 山形県産 白米 雪若丸 5kg 令和2年産 特選タイムセール: ￥1,827

ケロッグ フルーツグラノラ 朝摘みいちご 大容量 850g 特選タイムセール: ￥743（20%オフ）

【松屋】【紅生姜付】松屋牛めしの具20個 （プレミアム仕様）【冷凍】牛丼 ￥4,580（43%オフ）

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シャープ プラズマクラスター塔載 ふとん乾燥機 UD-CF1-W 特選タイムセール: ￥8,999

アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 ハイパワーシングルノズル ホワイト FK-H1 特選タイムセール: ￥11,540

小川(Ogawa) 折りたたみ傘 メンズ 大きい 70cm 軽量 265g 耐風 折れにくい 創業70年傘メーカーの究極のメンズ傘 UVカット率・遮光率99.7%以上 ひっくり返っても折れずに戻せる 7本骨 超はっ水 半永久はっ水 ゲリラ豪雨 梅雨対策 紫外線対策 収納袋付き 雨晴兼用 LINEDROPS 57179 特選タイムセール: ￥2,772 ＋10％オフクーポンあり

Anntrue 傘 長傘 メンズ ワンタッチ 丈夫 撥水 耐風 Teflon加工 210T高強度グラスファイバー 軽量 大型 130cm 梅雨対策 晴雨兼用 収納ポーチ付き 永久保証付き (ブラック) 特選タイムセール: ￥2,249

アイリスオーヤマ 衣類乾燥除湿機 強力除湿 タイマー付 オートルーバー 除湿量6.5L コンプレッサー方式 ブルー IJC-H65 セール特価: ￥13,110

【Amazon限定ブランド】SUNGYIN 除湿機 除湿器 小型 ペルチェ式 860ml 省エネ 強力除湿 静音 部屋干し カビ防止 梅雨・湿気対策 約9畳まで対応 ト 特選タイムセール: ￥4,030

LOCTITE(ロックタイト) 超強力防水スプレー 多用途 2本パック 420ml×2 DBS-422 特選タイムセール: ￥1,050 (￥525 / 本)

3M 防水スプレー 衣類 繊維製品用 345mL スコッチガード SG-P345iS 特選タイムセール: ￥1,089

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平安伸銅工業 突っ張り室内物干し竿受け 2段 ホワイト 耐荷重10kgx2 高さ175~275cm TMH-62 特選タイムセール: ￥3,624

アイリスオーヤマ 洗濯物干し 室内物干し コンパクト収納 部屋干し時間短縮 布団も干せる キャスター付き 約4人用 多機能物干し 幅約81.5~140.5×奥行約45.0~81.5×高さ約107.5~175.0cm H-MH1417 特選タイムセール: ￥4,582（16%オフ）＋クーポンあり

Amazonベーシック 物干しタワー 室内用 折りたたみ式 特選タイムセール: ￥4,323

【Amazon.co.jp限定】 平安伸銅工業 ワンタッチで簡単に取り付けできる突っ張り室内物干しポール ホワイト ハンガー掛け4本 耐荷重5kgx4 取付高さ175~280cm TMH-5 特選タイムセール: ￥4,739

平安伸銅工業 エアコンハンガー 物干し 伸縮式 幅80~109cm 耐荷重5kg ホワイトACH-2 特選タイムセール: ￥2,566

大容量オムツ

【パンツ Mサイズ】パンパース オムツ さらさらケア はらまきパンツ (6~11kg) 104枚(52枚×2パック) [ケース品] 特選タイムセール: ￥1,497 (￥14 / 枚)

【パンツ Mサイズ】マミーポコ パンツ ドラえもん オムツ(6~12kg)168枚(56枚×3) [ケース品] 【Amazon.co.jp限定】 特選タイムセール: ￥2,304 (￥14 / 枚)

【Amazon.co.jp 限定】メリーズパンツ Lサイズ(9~14kg) さらさらエアスルー 168枚 (56枚×3) 特選タイムセール: ￥3,836 (￥23 / 枚)

【パンツ Lサイズ】グーン まっさらさら通気 (9~14kg) 174枚(58枚×3) 男女共用 [ケース販売] 【Amazon.co.jp限定】 特選タイムセール: ￥3,511 (￥20 / 枚) ＋クーポンあり

【おしりふき 】Mama Bear (ママベアー) ベビー おしりふき 純水 99% 80枚入×20個 (1600枚) [ケース品] [Amazonブランド] 日本製 パラベンフリー 特選タイムセール: ￥1,418

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タイムセール祭りは、5月26日23:59まで。期間限定のお得なチャンスをお見逃しなく。

なお、表示価格は2021年5月23日10時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください（サイズやカラー選択も可能ですが、一部セール対象外のサイズ・カラーもありますので、販売ページでよくご確認ください）。

Amazonタイムセール祭り購入前にやっておきたいこと〜5/23(日)朝9時スタート

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Source: Amazonタイムセール祭り