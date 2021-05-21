北海道で新たに７２７人のコロナ感染を確認

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北海道新型コロナウイルスの新規感染者が７２７人確認され、これまでの過去最多となりました。

このうち札幌市では４２７人となっています。これまでの北海道の過去最多は５月１３日の７１２人でした。