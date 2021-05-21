　西村経済再生担当大臣は21日、基本的対処方針分科会後の会見で、「諮問させていただいた緊急事態宣言の区域に沖縄県を追加すること、実施期間を5月23日から6月20日までとすること、まん延防止等重点措置の区域から愛媛県を23日から除外することを了承いただいた」と述べた。
（ABEMA NEWS）
 