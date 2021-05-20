¡Ú5·î20ÆüÈ¯Çä¡¿SHIRO¡Û¸ÂÄê¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹à¥Û¥ï¥¤¥Èá¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£¾åÉÊ¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤òÈ©¤Ë¤âÉô²°¤Ë¤âÉº¤ï¤»¤Æ¡¢¥¤¥¤½÷´¶¥¢¥Ã¥×¡ª¡¡
¸ÂÄê¤Î¹á¤ê¤¬½Ð¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤ëSHIRO¡£º£²ó¤Ï¡¢à¥Û¥ï¥¤¥Èá¤Î¹á¤ê¤¬¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Çò¤¤²Ö¡¹¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿Á¡ºÙ¤«¤Ä¾åÉÊ¤Ê¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢ÉþÁõ¤ä¥·¡¼¥ó¤òÁª¤Ð¤º¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¹á¤ê¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤ÆÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¢¤ê¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÊÔ½¸¡¦SÆ£¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¡¦K¡¢ÈþÍÆ²È¡¦¾¾ÅÄÍ£²Ö¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯¤ª»î¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡
520Thurs.
¢£¥Û¥ï¥¤¥È ¥ª¡¼¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó
40ml ¡ï4,180¡¿SHIRO
¸ÂÄê¤Îà¥Û¥ï¥¤¥Èá¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢¥·¥È¥é¥¹¤ä¥Æ¥£¡¼¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¹á¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥ê¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤ÆÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤ÏÊÌ¤Î¹á¤ê¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤Þ¤È¤¤Êý¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÍÎÉþ¤«¤é¥¥ì¥¤¤á¤ÊÍÎÉþ¤Þ¤Ç»÷¹ç¤¤¡¢¥·¡¼¥ó¤âÁª¤Ð¤º¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¹á¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤·¤Á¤ã¤¦¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¤¤¤Ä¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¤³¤Î¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤ò¡ªËü¿Í¥¦¥±¤¹¤ëÀ¶Á¿¤Ê¹á¤ê¡£
¡Ö´Å¤¹¤®¤Ê¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¹á¤ê¤ÏËèÆü¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¹¥´¶ÅÙ¹â¤á¤Î¹á¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â¥Ï¥º¤µ¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÊÊÔ½¸¡¦SÆ£¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤ÏÃ¯¤«¤é¤â¹¥¤«¤ì¤ë¹á¤ê¡£¤â¤·¤³¤Î¹á¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¿Í¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤òÄÌ¤Ã¤¿¤é¡¢¤ï¡¼ÁÇÅ¨¡ª¤Ã¤Æ»×¤¦¤Ï¤º¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¦K¡Ë
¡Ö¤³¤Î¹á¤ê¤¬·ù¤¤¤Ê¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤¾Ã¯¤«¤é¤â¹¥¤«¤ì¤ë¹á¤ê¡£¾åÉÊ¤µ¡¢½÷À¤é¤·¤µ¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¡¢Á´Éô¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£È©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Ê¤¬¤é¹á¤ê¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ä¤±¤¿¤Æ¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¥¤¥¤¹á¤ê¡×¡ÊÈþÍÆ²È¡¦¾¾ÅÄ¡Ë
¢£¥Û¥ï¥¤¥È ¥ë¡¼¥à¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹
200ml ¡ï4,620¡¿SHIRO
à¥Û¥ï¥¤¥Èá¤Î¹á¤ê¤òÉô²°¤Ë¤â¹á¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ë¡¼¥à¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡£ÁÖ¤ä¤«¤µ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¡¢Äø¤è¤¤´Å¤µ¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÉô²°¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¹á¤ê¼«ÂÎ¤Ï¤È¤Æ¤â·Ú¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¹á¤ê¤¬¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éô²°¤ËÀ¶·é´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Éô²°¤Î¹¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎËÜ¿ô¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¹á¤ê¤Î¶¯¤µ¤¬Ä´À°²ÄÇ½¡£¹á¤ê¤¬¼å¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òµÕ¤µ¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤ÆÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤òÉô²°Ãæ¤Ë¡£ ¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
¡Ö¤³¤Î¥ë¡¼¥à¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤òÃÖ¤¤¤¿¤È¤¿¤ó¡¢¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤¬¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ë¡£¼«Ê¬ÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤·¤ÆÂ£¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë´î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÊÊÔ½¸¡¦SÆ£¡Ë
¡Ö¥®¥Õ¥È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡ª¿·µï½Ë¤¤¤È¤«¤ËÅÏ¤·¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¦K¡Ë
¡Ö¤³¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ëÉô²°¤Ç²á¤´¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¡Á¡£ºßÂð¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¤³¤Î¥ë¡¼¥à¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ë¤·¤Æ¡¢¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò¤µ¤é¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¢ö¡×¡ÊÈþÍÆ²È¡¦¾¾ÅÄ¡Ë
ÀÊÌ¤äÇ¯ÂåÌä¤ï¤º¹¥¤Þ¤ì¤ë¹á¤ê¡£ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÍ½Ìó¤â²ÄÇ½¡ª¡¡
à¥Û¥ï¥¤¥Èá¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤ÆÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤ÏÃ¯¤â¤¬¹¥¤¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤¿¤À¤·¡¢SHIRO¤Î¸ÂÄê¤Î¹á¤ê¤ÏËè²ó¤¹¤°¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÂç¿Íµ¤¡£¤³¤Á¤é¤âÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡¦¡¦¡¦¡ª³Î¼Â¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÍ½Ìó¤ò¡ª¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬»È¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¡£SHIRO¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÁÇºà¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëMAKE UP COLLECTION¡Ê¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡¿¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢SKIN CARE¡Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¡Ë¡¢FREGRANCE¡Ê¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡Ë¡£ÃÏµå¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò¡¢¶ù¡¹¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î°ìÅ©¤Ë¡£¿©¤Î¥»¥ì¥¯¥È SHIRO LIFE¡£¥È¡¼¥¿¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥µ¥í¥ó SHIRO BEAUTY¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ËÁÇºà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿ SHIRO CAFE¡£https://shiro-shiro.jp/»£±Æ¡¿¾åÅÄÍ´µ±¡¡Ê¸¡¿¶ÀÍµ»Ò