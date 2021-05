ハズレなしのキャラクターくじ「すみっコぐらし〜のんびりすみっコキャンプ〜」(希望小売価格は1回650円)が2021年5月22日から順次、ファミリーマートやすみっコぐらしショップなどで販売されます(一部の店舗を除く)。

6月21日11時からは、一番くじONLINEでも販売される予定です。

雑貨はこれからの季節にぴったり

大人気キャラクター「すみっコぐらし」のオリジナルテーマアート「のんびりすみっコキャンプ」を使用した一番くじです。A賞からH賞まで全8等級20種の中からいずれかが当たります。

注目のA賞からD賞は、おしゃれなキャンプ衣装の「しろくま」「とんかつ」「ねこ」「とかげ」のぬいぐるみです。"しろくま"はストール、"とんかつ"はサングラス、"ねこ"は髪飾り、"とかげ"は帽子を身につけた可愛らしいデザイン。大きさは約28cmと存在感も抜群ですよ。

E賞のオリジナルアートがデザインされた「おっきなレジャーラグ」は、約150cmとビッグサイズ。表面はマクロファイバー生地、裏面は防水生地になっており、家の中でも外でも使用できます。持ち運びに便利なジップ付きの袋がついているのもポイントです。

F賞からH賞には、すみっコやみにっコ達がデザインされたメラミン製のスプーンとフォークのセットと取り分け皿、水に濡らして絞るとひんやり気持ちの良いクールマフラータオル、普段使いに便利なクリアボトルと、実用雑貨がラインアップしています。

<各景品>

・A賞:しろくまキャンプぬいぐるみ (全1種) 約28cm

・B賞:とんかつキャンプぬいぐるみ (全1種) 約28cm

・C賞:ねこキャンプぬいぐるみ (全1種) 約28cm

・D賞:とかげキャンプぬいぐるみ (全1種) 約28cm

・E賞:おっきなレジャーラグ (全1種) 約150cm

・F賞:選べるメラミン食器 (全6種) スプーン&フォークセット:約13cm 取り分け皿:約14cm

・G賞:クールマフラータオル (全4種) 約75cm

・H賞:キャンプクリアボトル (全5種) 約16cm

各店舗で最後のくじを引くともらえる「ラストワン賞」の景品は、カラフルなガーランドを持った「ぺんぎん?キャンプぬいぐるみ」です。

どの景品も激カワなので、すみっコぐらし好きはお見逃しなく!

(C)2021 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.