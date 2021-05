カプコンは、発売中のNintendo Switch用ソフト『モンスターハンターライズ』について、最新情報を伝える映像番組「モンスターハンター スペシャルプログラム 2021.5.26」の実施を発表した。番組は5月26日(水)23時から配信予定だ。

今回の「モンスターハンター スペシャルプログラム」では、5月末の配信を予定していた『モンスターハンターライズ』の無料タイトルアップデート「Ver.3.0」に関する紹介映像や配信日の情報を発表する予定のようだ。

また、7月9日(金)発売予定となっている『モンスターハンターストーリーズ2 〜破滅の翼〜』についても、ゲームシステムの紹介や新たなプロモーション映像が公開されるという。

番組の実施に関するリリース文は以下のとおり。両作品に興味があれば、ぜひ番組をチェックしてみてほしい。

「モンスターハンター スペシャルプログラム 2021.5.26」2021年5月26日(水)23:00より配信。『モンスターハンターストーリーズ2』のストーリー紹介映像も公開!

『モンスターハンターライズ』と『モンスターハンターストーリーズ2 〜破滅の翼〜』の最新ゲーム情報をお届けする映像番組「モンスターハンター スペシャルプログラム 2021.5.26」の配信が決定致しました。

■モンスターハンターライズ(好評発売中)

2021年5月末実施予定の「無料タイトルアップデート(Ver.3.0)」 の紹介映像の公開や配信日の情報を、プロデューサー辻本とディレクター一瀬がお届けします。

複数の追加モンスターとして一体どのようなモンスターが登場するのか、新情報にご期待ください。

■モンスターハンターストーリーズ2 〜破滅の翼〜(2021年7月9日(金)発売予定) 『モンスターハンターストーリーズ2 〜破滅の翼〜』では、新たなプロモーション映像を公開予定です。

また、オトモン同士の能力やスキルを受け継ぐ今作の「伝承の儀」に関して、ナレーターとして杉田智和氏が紹介いたします。

モンスターと絆を結ぶ「モンスターライダー」となり、ストーリーやクエストを通して「モンスターハンター」の世界を思う存分体験できるRPGとなる本作の最新情報にもご期待ください。

■ナレーター 声優・杉田智和 氏

[録画生放送] 5月26日(水) 23:00より配信予定

※状況により放送日、開始時間が変更となる可能性がございます。

『モンスターハンターストーリーズ2 〜破滅の翼〜』ストーリー紹介映像を公開!

「その翼が開くとき、世界は消滅する」本作の物語のあらすじを、ぜひ映像でご覧ください。

